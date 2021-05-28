Rusya Turizmciler Birliği Türkiye uçuşlarını sordu

RST Sözcüsü İrina Tyurina, Türkiye'ye uçuş kısıtlamasının 1 Haziran Salı günü sona ereceğini, bu tarihten sonra ise hiçbir resmi bilgi olmadığını kaydetti.

Sputnik'in haberine göre, RST Sözcüsü Tyurina, "Hava trafiği, 1 Haziran'a kadar kısıtlandı. Bu, önümüzdeki salıya denk geliyor ve bu tarihten sonra bu konuda neler olacağına dair hiçbir resmi bilgi yok. Yani turizm sektörü de yüz binlerce turist de satın aldıkları turları ne yapacaklarını bilmiyor. Ayrıca turlar 1 Haziran'dan sonraki tarihlere ertelenemiyor, bunun için hiçbir dayanak yok" ifadelerini kullandı.

Belirsizlik var bazı turistler bilgi istiyor bazıları ödemeden kaçıyor

Dün RST'de yapılan toplantıda yetkililerin dile getirdiği gibi turizm sektöründe sosyal gerilimin arttığını kaydeden Tyurina, kısıtlamaların uzatıldığına dair açıklama olmadığı için bazı turistlerin tur operatörlerinden 1 Haziran sonrası turlara ilişkin belgelerini talep ettiklerini, bazılarının ise belirsizlik nedeniyle tur bedellerinin geri kalan kısmını ödemediğini anlattı.

Tyurina, nisan ve mayıs aylarında Türkiye'de tatil yapmayı planlayanların yaklaşık yüzde 60'ının başka ülkeye gitmek istemediklerini ve uçuş yasağının kalkmasını beklediklerini vurguladı.

Antalya, Muğla ve Aydın gibi turistik bölgelerde vaka sayılarının düştüğüne dikkat çeken Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Ankara'nın Rusya'yla uçuşların yakında başlayacağını umduğunu söylemişti.