Rusya yaptırımı otelcileri vurdu

Fehmi KÖFTEOĞLU

Pandeminin etkisini yitirmesi ve yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte salgın öncesi günlere hazırlanan Türk turizmine, savaşın gölgesi düştü. Kuzey’deki savaşla birlikte sektörün en önemli turist kaynaklarından Rusya ve Ukrayna’dan gelecek ziyaretçi sayısında önemli oranda gerileme beklenirken, sektör üstüne bir de TUI’den gelen kötü sürprizle karşı karşıya kaldı. Türkiye’ye gelen Avrupalı turistlerin önemli bir bölümüne aracılık eden Alman tur operatörü TUI’nin Türkiye’deki şirketi üzerinden, çalıştığı otellere önceki gün gönderdiği yazı sıkıntı yarattı.

TUI, Rusya’ya uygulanan yaptırımları gerekçe göstererek Rus sahipli partner operatörler üzerinden alınan rezervasyonların iptalini talep ettiği yazıda, yapılan ön ödemelerin iadesini isterken, hak edilmiş ödemelerin de yapılmayacağını bildirdi.

TUI’nin Türkiye’deki şirketi Tantur yetkilisinin imzasıyla otellere gönderilen yazıda, rezervasyonlarının iptal edilmesini istediği Baltık ülkelerindeki tur operatörlerinin TI Travel LLC, TI Baltics SIA ve Borublita olduğunu açıkladı. Adı açıkça zikredilmemekle birlikte, söz konusu şirketlerin sahiplerinin, Batı’nın yaptırım listesine aldığı Rus oligarklar olduğu anlaşılıyor.

Otelciler ne diyor?

Ortaya çıkan durum karşısında otelciler ise şaşkın. Yazıyı alan otelcilerin bir bölümü Tantur’un, adı geçen firmaların gönderdiği müşterilerden dolayı doğan alacaklarının, yaptırımlar gerekçe gösterilerek ödenmediğini söylerken bir bölümü de yaz sezonuna yönelik sözleşme kapsamında yapılan ön ödemelerin de iade edilmesinin istendiğini söylüyor. Otelciler, “biz sözleşmeleri Tantur ile yaptık” diyor.

Otellere gönderilen yazıda neler var?

Tantur Seyahat AŞ Finans yöneticisi Cezmi Özkan imzasıyla otellere gönderilen yazıda şöyle deniyor: “Bu mektubun amacı Tantur'un TI Travel LLC, TI Baltics SIA ve Borublita ile Türkiye'de yürütülen tüm operasyonların askıya alındığı konusunda sizi bilgilendirmek içindir. Gelecek yeni rezervasyon taleplerinin işleme konmaması için, TI Travel LLC, TI Baltics SIA ve Borublita ile ilgili olarak otelinizle Tantur arasında imzalanan sözleşmenin 9. maddesine göre sözleşmenin askıya alındığını bildiririz. Bildiğiniz gibi Ukrayna'daki savaş nedeniyle birçok yaptırım uygulandı. AB ve İngiltere’de yapılan araştırmalarda adı geçen firmaların sahiplerinin, yaptırımlara tabi Ruslar olduğu tespit edildi. Bu nedenle Tantur olarak, sahipleri Rus olan bu kuruluşlarla olan tüm sözleşme ilişkimizi ve faaliyetleri askıya aldık ve tüm nakit akışlarını dondurduk. Oteliniz ile Tantur arasında imzalanan sözleşmenin Rusya-Ukrayna savaşı gibi mücbir sebepler, yaptırımlar, kaynak pazarda yüzde 30'u aşan kur devalüasyonu ve yüzde 30'un üzweindeki rezervasyonlarda kritik düşüş nedeniyle askıya alındığını bildiririz. Yukarıda belirtilen eylemlerin yanı sıra Rus kuruluşlarının faaliyetleriyle ilgili olarak tarafınıza verilmiş olan ön ödemeyi de geri talep etme hakkını saklı tutuyoruz."