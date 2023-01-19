Sağlık sektöründen Berlin'de gövde gösterisi

Açılışa Türkiye'den ve Berlin'den pek çok isim katılırken organizasyon Başkanı Cihat Alagöz yaptığı açıklamada Berlin Sağlık Turizmi Fuarı'nın; katılımcı sayısı, niteliği ve yoğun ziyaretçi ilgisiyle Berlin’de büyük ses getirdiğini ifade etti.

Cihat Alagöz; Türkiye’nin güzide sağlık kuruluşlarını Almanya kamuoyuna tanıtmak, Almanya ile Türkiye arasında sağlık turizminin geliştirilmesi için her iki ülkenin sağlık turizmi aktörlerinin birbirleriyle tanışmasını sağlayarak taraflar arasında işbirliği imkanları tesis etmek olan Berlin Sağlık Turizmi Fuarı'nın amacına ulaşarak hem katılımcılardan hem de ziyaretçilerden tam not aldığını ifade etti.

Berlin’den sonra yeni rota Amsterdam

Alagöz, sıradaki projelerinin 2-3 Haziran 2023 tarihlerinde Hollanda’da ikinci kez düzenleyecekleri Amsterdam Sağlık Turizmi Fuarı olduğunu söyledi.

Alagöz, 2022 yılının ilk dokuz ayı içerisinde Türkiye’yi tedavi maksadıyla ziyaret eden yabancı sayısının 876.521 kişiye ulaştığını ve Türkiye’nin bu süre zarfında 1.6 milyar dolar hizmet ihracatı geliri elde ettiğini belirtti.