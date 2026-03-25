Sağlıklı yaşamla ‘ekstra’ döviz geliri

Hamide HANGÜL

Turizmi 12 aya yayma ça­lışmaları meyvelerini veriyor. Bacasız sanayi geçen yılı 64 milyon ziyaretçi, 65,2 milyar dolar gelirle yılı ka­pattı. Kişi başı gecelik yabancı turistin ortalama harcaması da 2024’te 108,4 dolar seviyesin­den 2025’te 114 dolara çıktı. Son yıllarda turizmi çeşitlendirme­ye yönelik adımların etkisiyle, deniz, kum, güneş, golf ve balon turizminin yanı sıra, birçok te­siste artık wellbeing (iyi hisset­me) ve wellnese (sağlıklı yaşam) yatırımları ön planda.

Oksijen terapilerinden buhar ve tuz oda­larına, gastronomiden terma­le kadar hem deneyim, hem de sağlıklı yaşam odaklı turizm ya­bancı turisti cezbediyor. Bu du­rum gelirlere de yansıyor. ABD’li CoStar verilerine göre, dünyada ileri sağlık uygulamaları sunan ultra lüks otellerin oda başına geliri (RevPAR) 2025’te yüzde 10,6 artarak, otel sektöründeki büyümenin üç katını aştı. Orta­lama gecelik fiyatı da yüzde 8’i aşarak 1.245 dolarla en yüksek seviyesine ulaştı.

Avrupa’da ultra lüks oteller wellness yatırımını genişletiyor

Yeni akımdan ilham alan ulus­lararası bazı ultra lüks oteller de fiyat artışlarını desteklemek için hiperbarik oksijen terapi­si, kuru flotasyon yatakları ve titreşimli ses yatakları hizme­tiyle wellnes yatırımlarını ge­nişletiyor. Avrupa’nın gözde şe­hirlerinden Paris’te, Milan’da, Londra’da bazı ultra lüks otel­lerde cilt terapisi, magnezyum havuzu, elektromanyetik alan terapisi ve kırmızı ışık sauna­sı gibi uygulamalar sunulurken, gecelik fiyatları da 1.400 euro­dan başlayıp, 17 bin 500 euroya kadar çıkıyor. Türkiye’de ise or­talama gecele süresi 2 gün ar­tarken, kişi başı günlük harca­ma da 120 dolara ulaşıyor. Bu yıl turizmde 68 milyar dolar gelir beklenirken, sektör temsilcileri özellikle Orta Asya ve Doğu Av­rupa’dan gelen yeni pazarların 2026’da daha belirgin pay alma­sını bekleniyor. Turizm sektö­ründeki son gelişmelere sektör temsilcileri DÜNYA’ya değer­lendirdi.

“Hem ekstra satış, hem geliri artırıyor”

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, Türki­ye’nin sağlık turizminde iyi bir durumda bulunduğunu ve iyi bir termal ülkesi olduğunu söyledi. Turizmi çeşitlendirmede uzun bir uğraş olduğuna vurgu yapan Kavaloğlu, sözlerini şöyle sür­dürdü: “Wellness turizm, ciddi bir yer tutuyor. O nedenle son dönemde hem termal, hem wel­lness oteller açılıyor. Özellik­le Afyon, Yalova’da. Sapanca’da da var.

Termalle de birlikte dü­şünmek lazım. Otellerin de İs­tanbul ve Antalya dahil wellnes centerları var. Tatil için gelenler, otellerin bu imkanından da fay­dalanıyor. Böylelikle hem otel­ler ekstra satış yapabiliyor, hem de gelirler artıyor. Aile terapile­ri öne çıkıyor. Kışın, Antalya’da doluluk yaşıyoruz, özellikle dış havuzlarda... Tüm bunların bir­likte olduğu turizmde çeşitlilik gelişiyor. Bu da Avrupa, Rusya ve BDT ülkelerinden daha çok turist çekiyor. İnsanlar deneyim yaşadıkları tatilleri tercih edi­yorlar. Gastronomi de bununla birlikte hareket ediyor. Turiz­min çeşitlendirilmesinde pozi­tif etkisi var.”

Erciyes’te kayakla, termal birleşirse konaklama uzar

İç Anadolu’da kültür turizmi­nin önemli çekim merkezlerin­den Kapadokya’nın ağırlıklı Çin, Hindistan ve Latin ülkelinden turist çektiğini söyleyen Ulu­sal İktisadi Düşünce Kuruluşu (ULİKAD) Başkanı Ömer Ni­ziplioğlu, bölge potansiyelinin çok büyük olduğunu belirterek, “Senelik yüzde 20-25 arasında artışı var, bunun katlanarak ar­tacağını tahmin ediyoruz” dedi.

Kapadokya’da ortalama kalış sü­resinin 1’den 1.8 güne çıktığına işaret eden Niziplioğlu, bu süre­yi artırmak için çalışmalar ya­pıldığını, ancak harcama mik­tarının da istenilen seviyede ol­madığına işaret ederek, “Çünkü turistin harcama yapacağı alan çok kısıtlı. Kaliteli yeme-içme eğlenme ve alış veriş mekanla­rına ihtiyaç var. Ayrıca, termal bölgesi olması özelliğinden de yararlanamıyoruz, bu Erciyes Dağının kayağı ile birleştirilirse konaklama süresi daha da arta­bilir. Konferans için de çok uy­gun bir bölge, kalış süresini ar­tırmak için çeşitlendirmeyiz. Birkaç yıl içinde 10 milyon ziya­retçiye ulaşmak sürpriz olmaz. Çünkü dünyada deniz turizmi için bir çok nokta varken, doğa, tarih ve inanç çok kısıtlı. İleriye dönük potansiyeli yüksek” de­ğerlendirmesi yaptı.

“Turist artık deneyime yatırım yapıyor”

Turizmci Nihat Tümkaya, ya­bancı turistin uğrak noktala­rından Fethiye’nin güçlü desti­nasyon algısı, fiyat-performans dengesi ve ziyaretçi memnuni­yetiyle otel doluluklarını 2025’te büyük ölçüde koruduğunu söyle­di. Turist tercihinin hizmet kali­tesi, deneyim çeşitliliği ve tatilin sunduğu toplam değer üzerin­den şekillendiğine işaret eden Tümkaya, “Özellikle gastrono­mi, wellbeing ve kişiselleştiril­miş hizmetler, ziyaretçi memnu­niyeti desteğinde öne çıktı. Ko­naklama süresi 6,9 geceden 7,5 geceye yükselirken, kişi başı har­camalarda yaklaşık yüzde 6 arttı.

Bu artış, gastronomi, spa, well­being ve özel deneyim paketle­rine ilgiden kaynaklandı. Misa­firler artık yalnızca konaklama değil, anlamlı ve kişiselleştiril­miş deneyimlere yatırım yapı­yor.” Bu yıl İngiltere, Almanya ve Rusya ve iç pazarın önemini ko­ruyacağının altını çizen Tümka­ya, “Son yıllarda ivme kazanan Özbekistan, Polonya, Litvanya, Arnavutluk ve İran gibi yeni pa­zarların 2026’da daha belirgin bir pay alması öngörülüyor. Orta ve Doğu Avrupa’dan gelen ziya­retçiler daha çok doğa ve kültür turizmine ilgi gösterirken, Orta Asya pazarları tarih ve wellness odaklı deneyimlere yöneliyor. Bu pazar çeşitliliği, Fethiye tu­rizmi açısından hem gelir istik­rarı, hem de sürdürülebilir büyü­me sağlıyor.”

“Üst gelir grubundan talep yüksek”

Turizm Yatırımcısı Yusuf Nar­lı, deneyim turizminin konak­lama sektöründe giderek artan olumlu etkisinin görüldüğünü söyledi. Termalde ozon sauna­sı, tuz odası, masaj, bakım ve te­rapinin yanı sıra, fizik tedavi ve rehabilitasyon gibi turizmde bü­tüncül sağlık hizmetlerine yo­ğun bir ilgi olduğuna işaret eden Narlı, termalin sinir ve sindirim sistemleri ile cilt sağlığına fay­dalarına, sağlıklı kalmak ve bi­reysel bakım da eklenince yaş profilinin 35’e geldiğine işaret etti.

Lüks segmentte hizmet ve­ren termal otel sayısının kısıt­lı olduğunu, bu nedenle üst seg­ment gelir grubunda termal ta­lebinin yüksek olduğuna vurgu yapan Narlı, “Çukurova Hava­limanı’na direkt uçuşların art­masının da desteğiyle Mersin’de termal için gelen hem ziyaretçi sayısı, hem de konaklama süre­leri arttı. Konaklama süresinin normal turizme göre, ortalama 2 gün daha uzadı. Özellikle sö­mestr ve bayram dönemlerinde doluluk yüzde 90’ı aşıyor. Yur­tiçinde İstanbul, Adana, Kahra­manmaraş ve Gaziantep gibi pek çok şehirden, yurt dışında ise en çok Ruslar, Avrupalılar ve İskan­dinavyalılar’dan talep geliyor.

Termal turizmde yan hizmetler hesaba katıldığında konaklama ve ekstra harcama ortalaması günlük kişi başı 120 dolar seviye­lerinde oluyor. Turizmde geçen yıl ziyaretçi sayısının 64 milyo­na, gelirin ise 65,2 milyar dolara yükselmesi memnuniyet verici. Bu yıl ise 68 milyar dolar gelirin hedeflendiği turizm sektörü, ter­mal ve kış turizminde yakaladığı potansiyel ile bu hedefe önemli bir katkı sunacaktır.”