Salda Gölü’ne ziyaretçi kısıtlaması getiriliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı "Türkiye'nin Maldivleri" olarak anılan Salda Gölü'nü korumak için ziyaretçi sınırlaması getirdi.

Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan göl, beyaz kumsalı ve suyunun turkuaz rengiyle ün salmıştı. Edinilen bilgilere göre göle, yılda 1,5 milyon olan ziyaretçi sayısını üniversitelerle yapılan taşıma kapasitesi çalışmaları sonucunda kısıtlama yaparak 570 bine düşürülecek. Bakanlığın Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün yaptığı yeni çalışmanın detayları ortaya çıktı. Buna göre, anlık kişi kapasitesi 540 olacak şekilde bölgeye girişler kontrollü sağlanacak. Bu sayıdan fazla olan turist sayısı ise gölün etrafında başka alanlara yönlendirilerek hassas alanda koruma devam ettirilecek. Ziyaretçiler Salda’da plaja yaklaşmadan seyir teraslarından bölgeyi izleyecek. Kontrolsüz kullanımların bulunduğu alanda mevzuata aykırı yapılaşmalar kaldırıldı. Gölün tamamının etrafına ahşap bariyerlerden set yapılırken; ziyaretçilerin günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri üniteler 600 metre geriye çekildi.

Otopark sit alanı dışına çıkarıldı

Beyaz Adalar bölgesinde belli mesafede kuma basmak da yasak. Alanın otopark ihtiyacı, 2 kilometre uzaklıkta sit alanı dışında bir alanda çözümlendi. Gölün etrafındaki köylerin turizmden faydalanmasını sağlamak için çalışmalar yapılırken; bölgedeki tarımsal faaliyetler için kuyulardan su çekilmesi yasaklandı. Bu alanlarda oluşabilecek kaybın yerine geçecek yeni çalışmalar da yapılacak.