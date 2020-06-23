Salgının durdurduğu Çambaşı Otel projesi yeniden başladı

23 Haziran 2020

Çambaşı Otel projesinin Ordu’da yeni bir sinerji oluşturduğunu ve yıllardır süregelen birlik yok söylemlerini yıktığını ifade eden Çambaşı Yatırım ve Şenocak Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Cem Şenocak otelin son durumu hakkında bilgi verdi. Şenocak, “2019 yılında başlanan ve karkas inşaatı bitirilen otel pandemi nedeniyle verilen aranın ardından tekrar harekete geçti. Çambaşı Yatırım ortakları ve yönetimi tarafından kurulan inşaat komitesinin yaklaşık 2 aylık süre içerisinde yaptığı çalışmalar 1 Haziran itibarıyla sonlandı. Çatı ve dış duvarlarla ilgili 4 ayrı firmadan teklif alındı ve en uygun fiyatı veren son iki firmayla pazarlık yapıldı. En düşük fiyat teklifini veren Konut İnşaat Halim Poyraz ortaklığı ile anlaşma sağlandı” dedi.

Müteahitliği üstlenen firmanın, hisse aldığını ve çatı ve dış kaplama bölümünün bu hisse karşılığında yapılacağını dile getiren Şenocak, “Çatı ve dış kaplama çalışmalarının ardından projede önce yol ve otopark çalışmaları daha sonra da diğer bölümleri hızlı bir şekilde bitirilecek. Bu yıl kış sezonuna kadar otelin önemli kısmını bitirmeyi hedefliyoruz. Çambaşı Yaylası’nın yolu ve kayak tesisinde hedeflenen yatırımlar hayata geçirildiğinde, Çambaşı Kayak Tesisi ve otel Ordu’da turizme büyük katkı sağlayacak” diye konuştu.