Şampiyonlar Ligi İstanbul'a yaradı; turistler ortalama 323 avro harcadı

Mastercard tarafından hazırlanan verilere göre İstanbul'da Şampiyon Ligi finalin oynandığı günü kapsayan 9 - 11 Haziran hafta sonunda, önceki yılın aynı hafta sonuna kıyasla yüzde 46, bir önceki haftaya kıyasla yüzde 33 daha fazla turist harcaması gerçekleşti.

Harcamaların sektörel dağılımı incelendiğinde bir önceki yıla oranla en yüksek artış kafe ve restoran harcamalarında görüldü.

Üç gece kalıp 323 avro harcadılar

Final maçı için Türkiye’ye gelen turistlerin İstanbul'da ortalama 3 gece konakladıkları ve toplamda ortalama 323 Euro değerinde harcama yaptıkları tespit edildi.

İngilizler Muğla’ya, İtalyanlar İzmir’e

İstanbul'a seyahat eden İngiliz turistlerin İtalyan turistlere kıyasla ortalama harcama, geceleme sayısı ve diğer şehirleri ziyaret etme oranında önde olduğu ortaya kondu.

İstanbul'da en çok para harcayan turistler İngiltere ve İtalya’dan gelirken, final katılımcısı ülkeler hariç en yüksek harcama artışı Brezilyalı ve Meksikalı turistlerde gözlemlendi.

Final için İstanbul’a gelen turistlerin aynı dönemde diğer şehirleri de ziyaret ettiği görülürken, yurt içi seyahatlerinde İngilizler Muğla’yı, İtalyanlar ise İzmir’i tercih etti.

Harcamaların çoğu yazın

Geçen yıl Türkiye'yi ziyaret eden turistlerin kartlı harcamalarının yüzde 37'si yaz döneminde gerçekleşti.

Bu yılın haziran ve temmuz aylarında ise en çok harcama yapılan dönem, bayram tatilinin olduğu 3-9 Temmuz haftası olarak öne çıktı.

Yaz döneminde en çok harcamayı yine Almanya ve İngiltere’den gelen turistler yaparken, geçen yılın yaz dönemine göre en çok harcama artışı gösteren ülke Suudi Arabistan oldu.

Sağlık ve kuyumculuk geriledi

Türkiye'de yaz dönemi turist harcamalarının sektörel dağılımı incelendiğinde ise konaklama, restoran ve akaryakıt sektörlerinin toplam harcamalardan aldıkları payı artırdıkları görüldü. Aynı dönemde sağlık ve kuyumculuk sektörlerinin aldığı pay ise azaldı.

Harcamalar şehir bazlı dağılıma göre incelendiğinde Antalya, Muğla ve İzmir'in yaz döneminde toplam harcamalarda aldıkları payı artırdıkları gözlemlendi.