Saudia Havayolları, Türkiye uçuşlarını yeniden başlattı

Hüseyin ASLIYÜCE

Korona virüs salgını nedeniyle 2020 yılının Mart ayında itibaren dış hat uçuşlarını askıya alan Saudia Havayolları, iki yıllık aradan Türkiye uçuşlarını yeniden başlattı. Cidde’den havalanan SV-257 sefer sayılı Airbus A330 tipi tarifeli uçak, 130 yolcusuyla saat 14.45’te İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı. Uçuş ekibi, yer hizmetleri personeli tarafından çiçeklerle karşılandı. Havayolu şirketinin İstanbul’a Riyad ve Medine’den haftanın her günü, Cidde’den ise haftanın üç günü olmak üzere toplam karşılıklı 34 tarifeli sefer düzenleyecek.

Umre ve Hac seferleri başlanması bekleniyor

Pandemi nedeniyle Suudi Arabistan yetkili makamları tarafından yasaklanan hac ve umre seferlerinin yeniden başlaması ve iki ülke arasındaki yolcu ve kargo trafiğinin de artması bekleniyor.