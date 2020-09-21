Seyahat acenteleri ve turizm kentlerinden destek talebi

21 Eylül 2020

FİKRİ CİNOKUR-ANTALYA

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya ,TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin’i ziyaret etti. Toplantıda turizm sektörünün ve seyahat acentelerinin sorunları ele alındı.

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, pandemi döneminde en büyük olumsuzlukları seyahat acentelerinin yaşadığını söyledi. Antalya’nın Türkiye’nin turizmde en önemli merkez olduğunu belirten Bağlıkaya, “Seyahat acenteleri olarak gerçekten çok zor günlerden geçiyoruz. KOBİ sınıfındaki 10 bine yakın seyahat acentemizin ayakta kalmak için önemli desteklere ihtiyacı var” dedi.

“Acenteler, teminat göstermeden krediye ulaşabilmeli”

Sektördeki binlerce seyahat acentesine hibe desteği, istihdamı koruyacak SGK desteklerinin sektör mensuplarına da verilmesini isteyen Bağlıkaya, şunları kaydetti: “Acentelerimizin teminat göstermeden krediye ulaşmaları sağlanmalı. Seyahat acentelerine ve tur operatörlerine sektörel olarak bir pazarlama desteği verilmeli. Seyahat acenteleri olarak turizm adına üretilen ne varsa bu ürünlerin dağıtım ağıyız. 2021 ve daha sonrasında turizm hem ülkemizin döviz getirisini sağlayıp hem de cari açığımızı kapatmak için önemli bir yapı taşı olacaksa seyahat acentelerimizin muhakkak korunması ve ayakta tutulması gerekiyor.” Bağlıkaya, Turizm Tanıtma ve Geliştirme Aansı’na (TTGA) fon gelirinin mutlaka yüzde 50’sinin kentlerin tanıtım için bırakması gerektiğini sözlerine ekledi.

ATSO Başkanı Davut Çetin de turizm sektörünün yaşadığı sıkıntıları pandeminin başladığı ilk günden bu yana dile getirdiklerini anımsattı. Pandemiden en çok turizm kenti Antalya’nın etkilendiğini, desteklerin de sektörlere ve il bazında özel olarak verilmesi gerektiği anlatan Çetin, “Pandemi döneminde özellikle turizm acenteleri büyük zorluklar yaşadı. Havayolu taşımacılığı yapan firmalara ve seyahat acentelerine özel destekler sağlanmalı. Özellikle seyahat acentelerimizin ayakta kalması için destekler verilmeli. Büyük ölçekli acentelerin yanı sıra KOBİ sayılacak seyahat acenteleri de düşük faizli kredi ya da hibeler ile desteklenmeli” ifadelerini kullandı.

Destekler, acentelerin getirdiği döviz veya turist sayısına göre verilebilir

Verilecek desteklerin acentelerin getirdiği döviz ya da turist sayısına göre olabileceğini vurgulayan Çetin, “Antalya’da turizm zarar gördüğü zaman kentteki sektörlerin tamamını etkiliyor. Şehirleri en iyi kentin dinamikleri tanıtır. Antalya yalnızca Türkiye’nin değil dünyanın da en önemli turizm destinasyonlarından biri. Antalya pandemi sonrasına çok iyi hazırlanmalı. Antalya’nın özel bir tanıtıma ihtiyacı var. TTGA’nın tanıtım bütçesinden kentlere belirli bir pay ayrılmalı. Bu payı da kentlerin dinamiklerinden oluşan bir kurul şehirlerinin tanıtımı için kullanmalı” diye konuştu.