Şezlong kavgası mahkemelik oldu: Alman turist 986 Euro tazminat kazandı

Yaz tatillerinin klasik sorunlarından biri haline gelen “şezlong savaşları” bu kez mahkemeye taşındı. 2024 yılında ailesiyle birlikte Yunanistan'ın Kos adasında tatil yapan Alman turist, sürekli rezerve edilen şezlonglar nedeniyle mağdur olduğunu belirterek tur operatörüne dava açtı. Mahkeme, turistin lehine karar verdi.

Her sabah şezlong aradı

İsmi açıklanmayan turist, tatil boyunca her sabah saat 06.00’da kalkmasına rağmen boş şezlong bulmak için yaklaşık 20 dakika uğraştığını söyledi. Aile, çocuklarının bazı günler yerde oturmak zorunda kaldığını ifade etti.

Mahkeme “kusurlu tatil” dedi

Hannover Bölge Mahkemesi, dört kişilik ailenin paket tatil hizmetinin “kusurlu” olduğuna hükmetti. Tur operatörünün, oteldeki havlu ile yer kapma yasağını etkin şekilde uygulamadığı belirtildi.

Şirket başlangıçta aileye 350 Euro iade teklif etti. Ancak mahkeme bu miktarın yetersiz olduğuna karar vererek ödenecek tazminatı 986,70 Euro'ya çıkardı.

Hakim, her müşteriye sürekli şezlong garantisi verilemeyeceğini kabul etti. Ancak otelde misafir sayısı ile şezlong kapasitesi arasında makul bir denge kurulması gerektiği vurgulandı.

Son yıllarda özellikle Avrupa’daki tatil bölgelerinde şezlong rekabeti sosyal medyada sık sık gündem oluyor. Bazı tur şirketleri ücretli rezervasyon sistemine geçerken, İspanya’nın bazı bölgelerinde saatlerce boş bırakılan şezlonglar için para cezası uygulanıyor.