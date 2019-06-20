Sinop'ta turizmciler yeni imar planını bekliyor

20 Haziran 2019

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2014 ve 2016 verilerine göre Türkiye'nin en mutlu insanlarının yaşadığı kent olan ve yıllık 1 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yapan Sinop'ta, turizmciler yeni hazırlanacak imar planını bekliyor.

Geçen yıl Sinop Belediyesi tarafından hazırlanan ve yürürlüğe giren imar planının bazı sivil toplum kuruluşlarınca yapılan itiraz üzerine Samsun Bölge İdare Mahkemesi'nce iptal edilmesi kentte özellikle turizmcilerce memnuniyetle karşılandı.

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu, iptal edilen planın kente yapılması düşünülen turizm yatırımları için 0,40 emsal öngördüğünü söyledi. Çobanoğlu, aynı planın diğer inşaatlar için ise 2,40 emsal kararı içerdiğini anımsatarak, "Başından bu yana yanlış olduğunu ifade etmiştik. Geldiğimiz noktada haklılığımız ortaya kondu." dedi.

Yeni imar planının kentteki tüm temsilcilerinin görüşleri alınarak hazırlanması gerektiğini vurgulayan Çobanoğlu şöyle konuştu:

"Mahkeme tarafından iptal edilen eski plan bizim açımızdan tüm yönleriyle yanlıştı. Yeni hazırlanacak planla hem kentin dokusunun korunacağını hem de turizm yatırımlarının önünün açılacağını umut ediyoruz. Çünkü Sinop bir turizm kenti. Özellikle büyük yatımcılar için söyleyebiliriz ki eski planla kente herhangi büyük bir beş yıldızlı otel yapma imkanımız yoktu. Ama çok katlı binalar yapımına izin veren bir plandı. Mahkemenin kararını doğru ve yerinde buluyoruz."

"Doğal ve tarihi yapı korunmalı"

Çobanoğlu, yeni hazırlanacak planda Ada mevkisinin çok katlı binalara ve çarpık yapılaşmaya kapatılması gerektiğini dile getirerek, bazı bölgelerin turizm alanı ilan edilmesini talep edeceklerini kaydetti.

Turizmciler olarak doğal ve tarihi dokunun mutlaka korunması taraftarı olduklarına işaret eden Çobanoğlu, "Biz yeni planda Ada mevkisinde turizmcilere çok katlı yatırımlar yapımına izin verilsin demiyoruz. Böyle bir talebimiz yok. Aksine doğal ve tarihi yapının korunması gerektiğine işaret ediyoruz. Kentin yapılaşmaya uygun bölgeleri var. Turizm alanları ilan etmek mümkün. Bu alanlarda yatırımcının önü açılabilir. Belediye başkanımızla yeni plan yapımı sürecinde görüşmeler yapacağız. Talep ve önerilerimizi kendilerine ileteceğiz." diye konuştu.

Çobanoğlu, yeni plan sürecinde hata yapılmaması ancak mağduriyet doğmaması için de hızlı hareket edilmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA