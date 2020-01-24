Sömestir tatilinde yaklaşık 1 milyon kişi termal otelleri tercih etti

24 Ocak 2020

Termal Sağlık ve Turizm Derneği Başkanı Yavuz Yılık, havaların soğuk olması termal otellere ve diğer alternatif turizme yönlendirdiğini söyledi.

Yılık, "Aileler bir taraftan termal turizm yaparken bir taraftan da Uludağ'a çıkmış oldular. Termal otel doluluk oranları yüzde 100'e ulaşmış durumda" açıklamasında bulundu.

Çocukların hem dinlendiğini hem de sağlıklı bir ortamda tatillerini geçirdiğini kaydeden Yılık, ailelelerin İzmir, Denizli, Pamukkale, Afyon, Bursa ve Yalova'da kayak ve termal turizmini birleştirerek güzel bir tatil yaptığını, yerli halkın yüzde 80'e yakınının tercihinin bu bölgeler olduğunu, yüzde 20'sinin de yurt dışından katıldığının altını çizdi.

Otel rezervasyonlarının kayak ve termal açısından tam doluluğa ulaştığını hatırlatan Yılık, yaklaşık 1 milyona yakın kişinin sömestir tatilinde termal otellerde konakladığına dikkati çekti.

Ailelerin öncelikli tercihi

Yalova Termal Kaplıcaları İşletme Müdür Yardımcısı Burhan Topsöğüt ise 1080 dönümlük bir arazi içerisinde tesise sahip olduklarını, Yalova'nın hem tarihi hem arkeolojik bölgede konumlandığını ve doğal sit alanı olduğunu söyledi.

Topsöğüt, İstanbul'a yakın olduklarından dolayı sömestir tatili vesilesiyle ailelerin genelde apartları tercih ettiklerini belirtti.

Şu anda otellerinin yüzde 65'inin çocuklu ailelerden oluştuğunu kaydeden Topsöğüt, "Her sene bu şekilde oluyor. Otelimizin doluluk oranı okullar tatile girdiğinde, bayramlarda İstanbul ve Ankara'dan daha çok aileyi ağırlıyar." ifadelerini kullandı.

Topsöğüt, otellerinin tercih edilmesinde ise açık termal havuza sahip olmalarının etkili olduğunu sözlerine ekledi