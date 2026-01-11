Sömestir turizmi ekonomiyi ısıtacak: 100 milyar TL’lik hareketlilik bekleniyor

Sömestir tatilinde 2,5 milyon kişinin tatile çıkması beklenirken, ulaşım ve konaklama harcamalarıyla birlikte turizmde yaklaşık 100 milyar TL’lik ekonomik hareketlilik öngörülüyor.

Kayak merkezleri ve termal tesislerin ön plana çıktığı sömestir döneminde, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu turları da yüksek talep görüyor. Halihazırda kayak otellerinde doluluk oranları yüzde 80 seviyelerine ulaşırken, son dakika rezervasyonlarıyla bu oranın yüzde 100’e yaklaşması bekleniyor. Termal tesislerde tam doluluk öngörülürken, Antalya’daki açık otellerin ise yüzde 80 dolulukla çalışacağı tahmin ediliyor.

Ara tatil talebinde yüzde 15 artış

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, ara tatil talebinde geçen yıla göre yüzde 15’lik bir artış yaşandığını belirtti. Bağlıkaya, kış turizmine yönelik ürün çeşitliliğinin artması ve fiyat artışlarının sınırlı tutulmasının bu talep artışında etkili olduğunu söyledi.

Kayak merkezlerinde Uludağ, Erciyes ve Erzurum’un öne çıktığını kaydeden Bağlıkaya, doğa turizmi için Sapanca ve Bolu’nun, termal turizmde ise Afyon’un yoğun ilgi gördüğünü ifade etti. Doğu Ekspresi, GAP turları ve kısa süreli kültür rotalarının da sömestir döneminde talep gören alternatifler arasında yer aldığını vurguladı.

Yurtiçinde günlük paketler 10 bin TL’den başlıyor

Sömestir döneminde yurtiçi konaklamalı tur paketlerinin iki çocuklu bir aile için günlük 10 bin TL’den başladığını aktaran Bağlıkaya, yurtdışında ise vizesiz Balkan turlarının öne çıktığını söyledi. Otobüslü yurtdışı turlarının 20 bin TL’den, uçaklı turların ise 60 bin TL’den başladığı ifade edildi.

Termal turizmde tam doluluk beklentisi

Zafer Bölgesi Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Ali Gümüşhan, sömestir tatilinin termal turizmle bütünleştiğini belirterek, ilk hafta için yüzde 80, ikinci hafta için yüzde 70 doluluk yakalandığını, son dakika rezervasyonlarıyla tam doluluğa ulaşılmasının beklendiğini söyledi. Beş yıldızlı termal tesislerde gecelik oda fiyatlarının 12 bin ile 20 bin TL arasında değiştiği bildirildi.

Kayak merkezlerinde yoğunluk artıyor

Dedeman Hospitality Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Demiray, Erzurum’daki talebin önceki yıllara göre yüzde 150 arttığını belirterek, yoğun talep nedeniyle rezervasyonların ileri tarihlere kaydırılmaya çalışıldığını ifade etti. Ortalama gecelik oda fiyatlarının 10-15 bin TL bandında seyrettiği kaydedildi.

Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu ise 15 günlük tatil süresince günübirlik ziyaretçiler dahil 1,5 milyon kişinin Erciyes’i ziyaret etmesinin beklendiğini açıkladı.

Uludağ’da da benzer bir tablo yaşandığını belirten Ağaoğlu Turizm Grubu Başkanı Murat Türker, sömestir döneminde doluluk oranlarının yüzde 100’e ulaşabileceğini, tam pansiyon konaklamalarda gecelik fiyatların 28-30 bin TL seviyesinde olduğunu ifade etti.