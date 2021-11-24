Son dakika tatil pahalıya patlayacak

Selenay YAĞCI

Bu yaz tatil, son dakikacı yerli turiste kurdaki hareketlilik nedeniyle pahalıya patlayacak. Turizmciler, yıl içinde dövizdeki kur artışları nedeniyle de yukarı yönlü fiyat revizeleri olabileceğini ifade etti. Erken rezervasyon döneminde daha önceki yıllarda haziran ayına kadar süren uygun fiyatların, bu yıl mart ayı sonunda yüksek sezon fiyatlarına gelebileceği uyarısını yaptı. Yabancı turist talebinin 2022 sezonunda çok yüksek olabileceğine dikkat çeken turizmciler, bu yıl erken rezervasyonun öneminin daha çok arttığına dikkat çekti. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin (TÜRSAB) bu yıl başlattığı ‘Turizm Kongresi’nde turizmciler, yerli turiste ‘oteller dolmaya başlamadan rezervasyon yapın’ çağrısında bulundu.

Beklenti yüzde 60’a varan fiyat artışı

Yeni yaz sezonu için erken rezervasyon kampanyaları bu ay başladı. Seyahat acenteleri yüzde 50’ye varan indirimler uygularken, fiyatlar önceki yıla göre yüzde 25 arttı. Bu fiyat artışının ise sezonda yüzde 50-60’ları bulacağı tahmin ediliyor. Bu yıl, pandemi etkisi yine son dakika rezervasyonlarını artırsa da, iç piyasada artan bir erken rezervasyon talebi yaşanmıştı. Bu nedenle yeni sezon için erken rezervasyonun daha yoğun geçmesi bekleniyor. Türkiye’de her yıl 10 milyon kişinin paket turlardan yararlandığı tahmin ediliyor. Bunların yüzde 55-60’ının ise haziran ayına kadar devam eden erken rezervasyondan yararlandığı düşünülüyor.

Aralıktan sonra fiyatlarda revize olabilir

Pandeminin sektörde yarattığı tahribatın 2022’de geride kalacağına dair umutlu olduklarını belirten TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, 2022’de yabancı turistin daha yoğun olacağı göz önüne alındığında, sezonda uygun fiyata tatil yapma olanağını ortadan kaldırabileceğini vurguladı. Aralık ayı sonuna kadar erken rezervasyon kampanyalarından yararlanılmasını öneren Bağlıkaya, “Erken değil tam zamanı diyorum ve yurttaşlarımızı mümkün olan en kısa bir süre içinde rezervasyonlarını yapmaya davet ediyorum. Zira aralık ayından sonra yeni kurlara göre belirlenmiş yeni fiyatlar, yurtdışı pazarındaki hareketlilikten dolayı fiyatların yukarı doğru gelme ihtimali olabilir. Dolayısıyla çok daha uygun tatil yapabilmeleri için şimdiden rezervasyonlarını yapmaları gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Gelecek yılla ilgili beklentilerin çok yüksek fiyatlar olduğunu belirten Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar ise, “Şu an Türkiye’de otellerdeki tatilcilerin yüzde 10’unu iç pazar oluşturuyor ve bu oranı yüzde 25’e çıkarmayı amaçlıyoruz. 2022 yılı da bunun için bir sınav gibi gözüküyor” dedi.

Bu yıl tatil yatırım aracına dönüştü

TatilBudur Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kemal Çubuk ise Türk turizmcilerin 2018’den bu yana birbirine benzemeyen 4 yılı geride bıraktığını belirtti. Çubuk, “Bu yıl tatil bir yatırım aracına dönüştü. Şimdi müşteri 15 bin TL’ye aldığı tatil, 13 bin TL’ye düştüğünde 2 bin lirasını geri alabiliyor. Dolayısıyla tatil bu sene kıymetli bir yatırım. Şu anda 5 bin TL olan tatili, sezonda 13-15 bin TL’ye alacaksınız. O da yer bulursanız. Erken rezervasyonda satamazsak sezonda satabileceğimiz bir arz kalmayacak” diye konuştu.

Ekim kurlarıyla hesap yapıldı

Tatilsepeti Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Karayal, erken rezervasyon dönemine ekim ayı başı kurlarıyla girildiğini vurgularken, bu nedenle ilerleyen dönemlerde fiyatlara revize yansımalarının olabileceğini ifade etti. Döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareketin iç pazarı zorlayacağını ifade eden TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Kuk, “Şu anda ekim kurlarıyla erken rezervasyon fiyatları belirlendi. Dövizdeki yaşanan bu oynaklıkla birlikte tahminler ve bütçeler de alt üst oldu. Otellerin maliyetleri de dövizle birlikte artıyor. Bu sebeple fiyat artışları devam edecek. Özellikle nisan-mayıs ayları yüksek fiyatlarla karşılaşılabilir. Turizmci şu andaki artışı tolere edebilir gibi duruyor. Ancak artışlar böyle devam ederse, "2 ay sonra tolere edebilir mi? bilinmiyor. Sezon için ciddi belirsizlik var” diye konuştu.

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklama Birliği (ETİK) Başkan Yardımcısı Bülent Süzer ise şunları söyledi: “Dövizdeki artış maliyetlerimize doğrudan yansıyor. Bu hafta aldığımız malı öteki hafta aynı fiyata alamıyoruz. Her hafta yüzde 30 zam görüyoruz. Oda fiyatlarını en çok maliyet etkiliyor. Bu sebeple gelecek sezon için öngörülebilir fiyatlama yapamıyoruz. Şu an erken rezervasyonda, fiyatlar uygun. Sezon için belirsizlik var. Ne kadar artar ön göremiyoruz. Nisan-mayıs gibi odalar azaldıkça fiyatlar artacak. İç pazarın bu kadar yılda turizmdeki bu doğal düzeni anlaması gerek. Yerli turist hep son dakikacı. Erken rezervasyonu kaçırınca da fiyatların pahalılığından şikayet ediyor.”

“Giderlerimizi 3 yıldır bütçeleyemedik”

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı (GETOB) Bülent Bülbüloğlu, Sanılanın aksine döviz kurlarındaki artışın turizmci için sevindirici bir durum olmadığını belirterek, “Yiyecek-içecek, personel ve enerji giderleri otellerin en büyük kalemlerinden. Döviz kurundaki artış ve enfl asyon maliyetlerimizi katlıyor. Bu giderlerimizi, 3 yıldır bütçeleyemedik. Stoklama yapamıyoruz, fiyatlar havada kalıyor. Sezon için de bugünden fiyatlama yapamıyoruz. Ne kadar artar bilemiyoruz. Hizmetlerimizi, odalarımızı yabancı turist açısından da yok parasına satmış oluyoruz. O yüzden mutlu değiliz. Normal günlerden geçmiyoruz, 10 gün sonrasını tahmin edemiyoruz” diye konuştu.

“Maliyet artışları uzun vadeli fiyatlamayı zorlaştırıyor”

TÜRSAB Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Ferit Turgut ise, “Kısa sürede dövizdeki bu kadar oynaklık her sektörü etkiliyor. Turizme de etkisi olumlu değil. Uzun vadeli planlama yapamıyoruz. Kontrolsüz fiyat artışlarına sebep olacak. İç turizmde erken rezervasyona alışan tatilci sayısı her yıl biraz daha artsa da çoğunluk hala son dakikacı. Bu yıl sezondaki yüksek fiyatları gören yerli turist tatilden vazgeçebilir. İç turizmde daralma olabilir. Turizmde sürdürülebilirlik oturan fiyatlarla mümkün, bu döviz kurlarıyla malesef hayal” dedi.