SunExpress, iç hat uçuşlarına 4 Haziran'da başlıyor

25 Mayıs 2020

Mehmet KARA

Türk Hava Yolları ve Lufthansa ortaklığı SunExpress, gerekli önlemleri alarak 4 Haziran’da iç hat uçuşlarına kademeli olarak başlayacak.

SunExpress CEO’su Max Kownatzki, Covid-19 salgınının yayılımını önlemek amacıyla getirilen kısıtlamalar kapsamında tüm iç ve dış hat seferlerini askıya aldıklarını hatırlatarak “Seyahat yasaklarının 3 Haziran’dan sonra kalkmasını bekliyoruz dedi. Kowatzki “Bu çerçevede, yolcularımıza daha sağlıklı ve hijyenik bir uçuş deneyimi sunmak için tüm hazırlıklarımızı bu tarihe göre yapıyoruz. Eğer herhangi bir değişiklik olmaz ise, İzmir ve Antalya’yı hem Türkiye hem Avrupa’da en fazla noktaya bağlayan havayolu olarak, 4 Haziran’da iç hat uçuşlarımıza kademeli olarak başlayacağız” dedi.

Dış hat uçuşları Haziran ortasında

SunExress dış hat uçuşlarını Türk turizm taşımacılığının belkemiği olarak nitelendiren Max Kownatzki “Turistik uçuşlarımıza Haziran ortasından sonra başlamayı planlıyoruz. Ancak bu da ülkelerin karşılıklı olarak seyahat yasaklarını gözden geçirmeleri ile belli olacak. Türkiye gibi Covid-19 ile mücadeleyi büyük bir başarıyla sürdüren ülkelerde Haziran ortasından sonra bu turistik uçuşların başlayacağını umuyoruz” dedi.

Covid 19 için önlemler alınıyor

SunExpress yetkilileri, misafirlerinin ve uçuş ekiplerinin sağlıklı ve emniyetli seyahati için ulusal ve uluslararası sağlık ve havacılık otoriteleri ile işbirliği içinde gerekli tüm önlemleri aldıklarını vurguladı. Tüm uçuşlarında yolculara ve uçuş ekiplerine maske ile seyahat etme zorunluluğu getiren SunExpress, teması azaltmak adına kabin içi hizmetlerini de bu doğrultuda güncelledi. Ayrıca şirket, tüm uçuşlarında yolcularına dezenfektan mendil dağıtacağını açıkladı.

Tüm uçaklarda ameliyathane filtresi

Şirket yetkililerinin verdiği bilgilere göre SunExpress uçaklarında düzenli olarak uluslararası otoriteler tarafından etkisi kanıtlanmış dezenfeksiyon işlemleri uygulanıyor. Tüm SunExpress uçaklarında ameliyathanelerde kullanılan HEPA filtreleme sistemi mevcut ve bu filtreler, koronavirüs de dahil olmak üzere bilinen tüm virüslere karşı yüzde 99’luk bir başarı oranı ile uçak içindeki havayı her üç dakikada bir sürekli olarak temizliyor.

Bilet almak için HES kodu şart

Sağlık Bakanlığı’nın hayata geçirdiği ‘Hayat Eve Sığar’ projesi kapsamında Türk vatandaşlarının iç hat uçuşlarına kabulü HES kodu ile sağlanacak. HES kodu sorgulamalarında uçuşa elverişli olmadığı tespit edilen yolcular, SunExpress uçuşlarına alınmayacak.