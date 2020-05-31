SunExpress yarın uçuşlara başlıyor

31 Mayıs 2020

MEHMET KARA



Türk Hava Yolları ile birlikte THY ve Lufthansa ortaklığı SunExpress de, COVID-19 salgınına karşı alınan önlemlerin gevşetilmesi kapsamında 1 Haziran 2020 itibariyle yurt içi uçuşlara başlıyor. SunExpress’ten yapılan açıklamaya göre, misafirlerin ve uçuş ekiplerinin sağlıklı ve emniyetli seyahati için gerekli tüm tedbirlerin alınarak uçuşlara kademeli şekilde başlanacak.

Antalya ve İzmir’i hem iç hem de dış hatlarda en fazla noktaya bağlayan havayolu SunExpress’in 1 Haziran itibarıyla merkezleri Antalya ve İzmir’den sunacağı ve önümüzdeki günlerde kademeli olarak güncelleyeceği iç hat uçuş planı şu şekilde:

SunExpress, yeniden başlayan iç hat uçuşları çerçevesinde ana merkezi Antalya’dan Adana’ya haftada 5, Diyarbakır’a haftada 4, Gaziantep, Trabzon ve Van’a haftada 2, Samsun ve Kayseri’ye haftada 1 kez uçuş sunacak.

Antalya'dan ve İzmir'den

SuneExpress, aktarma merkezi İzmir ile merkezi Antalya arasında günde iki sefer düzenleyecek. SunExpress’in İzmir’den, Antalya dışında toplamda 11 Anadolu kentine düzenleyeceği seferler ise şöyle: Diyarbakır’a haftanın her günü, Adana’ya ve Gaziantep’e haftada 4, Trabzon ve Kayseri’ye haftada 3, Erzurum, Samsun ve Van’a haftada 2, Kars, Konya ve Malatya’ya haftada 1 kez. SunExpress, hem İzmir’den hem de Antalya’dan düzenlediği sefer sayısını kademeli olarak artıracak.

Tedbirli seyahat dönemi

Seyahat edecek yolcuların, alınan hijyen ve sosyal mesafe önlemleri nedeniyle havalimanlarına her zamankinden daha erken gelmelerini tavsiye eden SunExpress, misafirlerinin ve uçuş ekiplerinin sağlıklı ve emniyetli seyahati için ulusal ve uluslararası sağlık ve havacılık otoriteleri ile iş birliği içinde gerekli tüm önlemleri alıyor.

Tüm uçuşlarında yolcularına ve uçuş ekiplerine maske ile seyahat etme zorunluluğu getiren havayolu, teması azaltmak adına kabin içi hizmetlerini de bu doğrultuda güncelledi. Kurallar gereği, dizüstü bilgisayar, el çantası, evrak çantası ve bebek eşyaları dışında kabine hiçbir el bagajı kabul edilmeyecek. Ayrıca tüm uçuşlarda yolcularına dezenfektan mendil dağıtılacak.

Uçaklar dezenfekte ediliyor

SunExpress uçaklarında düzenli olarak uluslararası otoriteler tarafından etkisi kanıtlanmış dezenfeksiyon işlemleri uygulanıyor. Tüm uçaklarda ameliyathanelerde kullanılan HEPA filtreleme sistemi mevcut. Bu filtreler, koronavirüs de dahil olmak üzere bilinen tüm virüslere karşı yüzde 99’luk bir başarı oranı ile uçak içindeki havayı her üç dakikada bir sürekli olarak temizliyor.

Sağlık Bakanlığı’nın hayata geçirdiği ‘Hayat Eve Sığar’ projesi kapsamında Türk vatandaşlarının iç hat uçuşlarına kabulü HES kodu ile sağlanacak. HES kodu sorgulamalarında uçuşa elverişli olmadığı tespit edilen yolcular, SunExpress uçuşlarına alınmayacak.