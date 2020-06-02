Tarihi Mersin Evleri, hayata yeniden kazandırılacak

02 Haziran 2020

Mersin’in Akdeniz ilçesinde yer alan ve yüksek katlı yapılaşma ile birlikte sayıları 200’ün altına düşen Tarihi Mersin Evleri’nin korunması için Akdeniz Belediyesi’nin öncülüğünde başlatılan çalışmalar sürüyor.

Çalışma kapsamında Osmanlı İmparatorluğu’nun gerileme döneminde inşa ettiği belirtilen ve mimari yapısıyla Mersin’e özgü olan tarihi binaların kent yaşamına ve turizmine kazandırılması için çeşitli projeler hazırlanacak. Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, Akdeniz Kent Konseyi Başkanı Mustafa Erim; Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan ile MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol’dan oluşan heyet Tarihi Mersin Evleri’nin bir bölümünde inceleme yaparken, yürütülecek çalışmalar konusunda bilgi alışverişinde bulunuldu.

Büyük çoğunluğu Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü tarafından koruma altında olan ve bakımsızlık nedeniyle yıkım tehlikesi geçiren Tarihi Mersin Evleri’nin kurtarılması için kent dinamikleri ile proje hazırlığının sürdüğünü kaydeden Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, “Amacımız, kent kimliğinin önemli bir parçası olan bu yapıları kurtarmak ve kentin hafızasını korumaktır. Bunun için MTSO yöneticilerimiz başta olmak üzere, Mersin’deki tüm kurum ve kuruluşlardan destek ve katkı bekliyoruz.” dedi.

MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan ise, “Bu alanda yeni meydanlar oluşturmak ve Mersin’in tarihi dokusunu korumak konusunda MTSO olarak, Meclis Başkanımız Hamit İzol ile birlikte elimizi taşın altına koymaya hazırız.” diye belirtti.