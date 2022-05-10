Tarihi Yarımada esnafına Galataport bereketi geldi

Özge YAVUZ

Her yıl 25 milyon ziyaretçi, 7 milyon turist ve 1.5 milyon gemi yolcusu beklenen Galataport’ta, geçtiğimiz günlerde 5 bin 100 yolcu kapasiteli dev yolcu gemisi Costa Venezia’nın limana gelişiyle başlayan hareket, bölge esnafının yüzünü güldürdü. Aynı anda 3 dev cruise gemisine ev sahipliği yapan Galataport’a gelen turistler, öncelikle Tarihi Yarımada’yı ziyaret ediyor. 3 yolcu gemisinin 15 bine yakın yolcusu, bir yandan İstanbul’un tarihi güzelliklerini keşfederken, diğer yandan da bölgede alışveriş yapıyor. Galataport’un devreye girmesiyle birlikte İstanbul’a gelen turist profilinde de değişim var. Bugüne kadar ağırlıklı olarak Arap coğrafyasından gelen turistlere hizmet eden bölge esnafı, cruise gemileriyle birlikte Avrupalı turistleri de ağırlamaya başladı. Bölgedeki hareketliliği Tarihi Yarımada Girişimci İşadamları Derneği Başkanı Yusuf Yetişgin ile konuştum. Ajandasında, bölge ekonomisini geliştirmek için mutlaka dosya konuları olan Yetişgin, Galataport’un turizmi canlandırma açısından mükemmel bir proje olduğuna vurgu yaparak, esnafın yüzünün gülmeye başladığını, bölgedeki hizmet kalitesinin da arttığını söyledi. Yetişgin’in, Tarihi Yarımada için ağustos ayında devreye almayı planladığı önemli bir projesi daha var. Ancak, öncelikle bölgede neler olup bittiğine bakalım…

Restoranlar, oteller dolu

Kruvaziyer turizminde, bir turistin günlük harcama tutarı oldukça yüksek. Verilen rakamlara göre, kruvaziyer harici turist günde 60 Euro harcarken, kruvaziyer indi-bindi yolcunun günlük harcaması 120-150 Euro’ya kadar çıkıyor. Bu bütçeler, elbette Tarihi Yarımada’ya da yansımış durumda. Bu dönemde özellikle Avrupalı turistleri ağırlayan Tarihi Yarımada’da restoran, kafe ve otellerin dolu olduğunu söyleyen Yusuf Yetişgin, “Sirkeci, Kapalıçarşı, Sultanahmet, her yer dolu. Eskiden bu kadar Avrupalı turist yoktu. Gemilerin etkisi çok büyük oldu. Esnaf son 2-3 yıldır çok zor durumdaydı. Neyse ki, pandeminin yaralarını sarmaya başladılar. Restoranlar dolu, oteller de dolu. Uçakla gelen turist sayısında da artış var” diyor.

Peki gemiden bölgeye gelen turistler en çok neler alıyor? Yetişgin, şöyle yanıtlıyor: ‘Halı, deri mont, takı, lokum, gıda ürünleri alıyorlar. Artık Avrupalı turistler de lezzetlerimize alıştı, onlar da lokum, tatlı, Türk kahvesi alıyorlar. Eskiden sadece Araplar lokum, tatlı alırdı. Avrupalılar, Türk lezzetlerini tatmaya başladı. Eskiden tarihi yerleri gezip giderlerdi. Şimdi bölgede vakit geçiriyorlar, alışveriş yapıyorlar. Lezzetleri tadıyorlar, restoranlar, kahveciler, herkes iş yapıyor. Bölgede hijyen ve kalite de arttığı için, elbette talep artışında bunların da etkisi oldu. Bir turist, bir dükkanda yemek yiyor diyelim, 5 gün kalıyorsa, 5 gün boyunca aynı dükkanda yemek yemeye gittiğini görüyoruz. Bu, çok büyük bir özellik. Demek ki, hizmetten memnun artık Avrupalı turist. Artık tüm restoranların, kafelerin, masalarında, duvarlarında fiyat listeleri var. Herkese fiyat aynı, hiçbiri fiyatı değiştiremiyor. Biz de sürekli kontrol ediyoruz, duvara fiyat listesi asmayanları uyarıyoruz, ya da İBB’ye bildiriyoruz. Turistler bundan memnun kalıyor, artık yerli-yabancıya fiyat farkı yok.”

Yusuf Yetişgin, bölgedeki hareketi artırmak için bir de yaz festivali düzenleyeceklerini açıkladı. Ağustos ya da eylül ayında yapılması hedeflenen etkinliğin adı; ‘Tarihi Yarımada’yı Keşfet’ olacak. Bu etkinlikle dünyanın en uzun podyumunu kurarak Guinnes’e de girme hedeflerinin olduğunu belirten Yetişgin, şunları anlatıyor: “Kapalıçarşı’nın içerisinden başlayıp Mahmutpaşa ve Mısır Çarşısı’ndan geçen bir podyum, Eminönü Meydanı’na ulaşacak. Yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda olacak ve bunun, dünyanın en uzun podyumu unvanına sahip olmasını planlıyoruz. Bu podyumda Tarihi Yarımada’da satılan geleneksel ürünleri, vatandaşa, turistlere tattıracağız. Podyumda mankenler de yürüyecek. Ama bunu bir tadım ve tanıtım etkinliği olarak düşünüyoruz. Yaz festivali kapsamında 1 hafta sürecek indirimler de olacak. Dünyada ses getirecek bir proje hazırlıyoruz.”

Gemilere paket servisi veriyor

TARİHİ YARIMADA’DAKİ cruise hareketini, Galataport, Sirkeci, Eminönü, Sultanahmet, Nuruosmaniye, Beyazıt şubeleriyle bölgede hizmet veren tatlı zinciri Hafız Mustafa’nın Yönetim Kurulu Başkanı Avni Ongurlar ile de görüştüm. Ongurlar, Galataport’taki şubelerinin açıldığı günden bu yana çok iyi iş yaptığını, ancak cruise gemilerinin son günlerde limana gelmesiyle cirolarının daha da arttığını söyledi. Limana gelen gemilere paket servisi hizmeti de verdiklerini açıklayan Ongurlar, “Turistlere, Galataport’taki mağazaların isimleri ve telefon numaralarının olduğu rehberler veriliyor. Oradan bizi arayıp, sipariş veriyorlar. Dükkana gelenler de var elbette. Öte yandan Sirkeci, Eminönü bölgesi de çok hareketlendi. Taleplere yetişemiyoruz. Bölgede oteller de dolu” diyor. Galataport’taki hareketlenmeye ilgili yaptığım birçok görüşme, bölgedeki işlerin artacağı yönünde. Hedeflenen rakamlar da bunu doğruluyor. Galataport, bugüne kadar 200’den fazla gemi için rezervasyon almış durumda.