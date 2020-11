Tarihi Yarımada, salgın sonrası dönem için hazırlıklarını başlattı

Takip Et

Dünyanın dengelerini alt üst eden COVID-19 salgınının ekonomik anlamda en fazla darbeyi turizm sektörüne vurduğu belirtiliyor. Turizmle birlikte ulaşım ve eğlence sektörleri de dünyayı belirsizliğe iten salgının etkilerini en az hasarla atlatmanın gayreti içinde. Sadece İstanbul’un değil, Türkiye’nin turizmdeki ‘misafir odası’ olarak kabul gören Tarihi Yarımada, 2021 ve sonrası için hazırlıklarını başlattı. Bölgede yer alan binlerce otel eski normalde şehrin yabancı turist konaklamalarındaki yüzde 50 yükünü çekiyordu. Gezgin turistlerle birlikte bu oran söz konusu dönem için yüzde 90 olarak hesaplanıyor. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclis Üyesi ve Old City Otelciler Platformu Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Aydın Karacabay, bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Tarihi Yarımada’daki otellerin salgın sürecini yenilenme ve restorasyon çalışmaları ile geçirdiğini ifade eden Aydın Karacabay şöyle konuştu: “Suriçi hem şehrimizin hem de ülkemizin gözbebeği. Otelcilik bu salgında en fazla yara alan sektörlerin başında geliyor. Kasım ayında, bir yıl öncesine göre yüzde 55’lere varan düşüşler yaşıyoruz ancak pandemi öncesi rezervasyonu olup gelemeyen yüzlerce yabancı turist misafirimiz var. Birçoğu ‘Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Artık İstanbul’a gelmek istiyoruz’ şeklinde e-postalar atıyor. Dünya uzun zamandır evinde oturuyor. Bu durum bizim yakın gelecek için şimdiden hazır olmamız gerektiği anlamına geliyor. Sadece bizler değil, Fatih Belediyesi ve Emniyet Müdürlüğümüz de bölgemizi el üstünde tutuyor. Sadece salgın sürecinde bölgede 10 adet kütüphane hizmete girdi. Bu kütüphaneler dünya standartlarında özelliklere sahip. Her sokağında bir tarih yatan bölgemiz, yeni dönemde kültür faaliyetleri ile de hem yerli hem de yabancı misafirlere hizmet verecek. Emniyetimiz bölgede turizme darbe vuracak her girişimi zamanında önlüyor. Tarihi Yarımada turizm açısından çok özel bir bölge. İstanbul’a gelen yabancı turistler bu bölgeyi ziyaret etmeden ülkelerine dönmüyor. Hem sektör temsilcileri hem belediyemiz hem de güvenlik güçlerimiz yeni döneme daha güçlü bir şekilde hazırlanıyor. 2019’da İstanbul’da yaklaşık 15 milyon turist ağırladık. Pandemi yılında bu rakam 3,5-4 milyon seviyelerine geriledi ancak salgın sonrasında eski rakamların da üstüne çıkacağımızı düşünüyoruz. Güvenli Turizm Sertifikası uygulamasını dünyada en iyi uygulayan ülkelerden biriyiz. Ülkemizde faaliyet gösteren hemen her sektörün yakın gelecekte eski normale göre daha güçlü olacağına inanıyorum.”