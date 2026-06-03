Tatil planı yapanlar dikkat! Grev nedeniyle yüzlerce uçuş etkilenecek

Portekiz, yaz sezonunun başlamasına günler kala büyük bir ulaşım kriziyle karşı karşıya bulunuyor. Ülke genelinde yapılacak grev nedeniyle hava yolu, demir yolu ve toplu taşıma ağlarında ciddi aksamalar yaşanabileceği bildirildi.

Sendikalar tarafından organize edilen eylemlerin özellikle havalimanları, tren hatları, metro sistemleri ve şehir içi ulaşım hizmetlerini etkilemesi bekleniyor.

Yüzlerce uçuş risk altında

Uzmanlar ve ulaşım sektörü temsilcileri, grev nedeniyle 500’den fazla uçuşun iptal edilebileceği veya gecikebileceği uyarısında bulunuyor. Özellikle Lizbon, Porto ve Faro havalimanlarında yoğun aksaklık yaşanabileceği belirtiliyor.

Portekiz’in bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi TAP Air Portugal’ın da operasyonlarında önemli kesintiler yaşanabileceği ifade ediliyor.

Tren ve metro seferlerinde iptaller bekleniyor

Grevin yalnızca hava ulaşımını değil, ülke genelindeki tren ve metro ağlarını da etkilemesi bekleniyor.

Özellikle Lizbon ve Porto’da metro hizmetlerinin sınırlı kapasiteyle çalışabileceği, bazı hatlarda ise tamamen durma noktasına gelebileceği belirtiliyor. Demir yolu çalışanlarının da greve katılması nedeniyle çok sayıda tren seferinin iptal edilmesi öngörülüyor.

Yaz tatili öncesi seyahat edenlere uyarı

Grevin zamanlaması nedeniyle en büyük etkiyi yaz tatili sezonunun başlangıcında seyahat eden yolcuların hissetmesi bekleniyor.

Yetkililer, yolcuların uçuş ve tren rezervasyonlarını önceden kontrol etmelerini, havayolu şirketleri ve ulaşım operatörlerinden gelecek güncellemeleri yakından takip etmelerini tavsiye ediyor.

Aksamalar grev günüyle sınırlı kalmayabilir

Uzmanlara göre grevin etkileri yalnızca eylem günüyle sınırlı kalmayabilir.

Uçak ve mürettebat planlamalarındaki değişiklikler nedeniyle bazı seferlerde grev öncesinde ve sonrasında da gecikmeler yaşanabileceği belirtiliyor. Bu nedenle ulaşım ağlarının normale dönmesinin birkaç günü bulabileceği ifade ediliyor.

Hükümet ve sendikalar arasındaki gerilim sürüyor

Grev kararı, çalışma hayatına ilişkin düzenlemeler konusunda hükümet ile sendikalar arasında süren anlaşmazlıkların ardından geldi.

Sendikalar çalışan haklarının korunmasını talep ederken, hükümet ise planlanan reformların ekonomik verimliliği artıracağını savunuyor. Taraflar arasında yürütülen görüşmelerden sonuç çıkmaması grev kararını beraberinde getirdi.