Tatil sezonu öncesi kritik uyarı: Sahte rezervasyon tuzağına dikkat!

Yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte tatil planları hız kazanırken, dolandırıcılık vakalarında da artış yaşanıyor. Tüketici Hakları Derneği Başkanı Ergün Kılıç, erken rezervasyon döneminde özellikle sahte internet siteleri ve sosyal medya üzerinden yapılan yanıltıcı kampanyalara karşı vatandaşları uyardı. Tatil hayali kuran tüketicilerin dikkatsiz adımlar nedeniyle ciddi maddi kayıplar yaşayabileceği belirtiliyor.

Sahte siteler ve düşük fiyat tuzağı

Kılıç, dolandırıcıların en sık başvurduğu yöntemin, popüler otellerin görsellerini ve isimlerini kopyalayarak sahte web siteleri oluşturmak olduğunu ifade etti. Özellikle piyasa değerinin çok altında sunulan cazip teklifler, tüketicileri hedef alıyor. Bu sitelerin adreslerinin gerçek sitelere çok benzer olması, dolandırıcılığı daha da tehlikeli hale getiriyor. Uzmanlar, rezervasyon yapılmadan önce acente ve otelin resmi kayıtlarının ve işletme belgelerinin mutlaka sorgulanması gerektiğini vurguluyor.

Ödemede kritik detay: Kredi kartı kullanın

Dolandırıcılık vakalarında en sık karşılaşılan sorunlardan biri de ödemelerin şahsi IBAN hesaplarına yapılması. Kılıç, tüketicilere ödemelerini mümkün olduğunca kredi kartıyla yapmalarını öneriyor. Bu sayede işlemlerin kayıt altına alınabileceği ve olası bir sorun durumunda “ters ibraz” gibi hakların kullanılabileceği ifade ediliyor. Ayrıca, rezervasyon öncesinde mutlaka yazılı sözleşme yapılması ve tüm detayların açıkça belirtilmesi gerektiği hatırlatılıyor.

Hak arama yolları açık

Mağduriyet yaşanması durumunda tüketicilerin yasal haklarını aramaktan çekinmemesi gerektiğini belirten Kılıç, 186 bin TL’ye kadar olan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetlerine başvurulabileceğini söyledi. Bu tutarın üzerindeki anlaşmazlıklarda ise tüketici arabuluculuğuna başvurmanın zorunlu olduğu ifade edildi. Uzmanlar, ilan ve görsellerin kayıt altına alınmasının da ileride güçlü bir delil niteliği taşıdığına dikkat çekiyor.