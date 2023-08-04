Tatilciler en çok Muğla ve Mersin'deki otelleri aradı

Türkiye’nin otel ve villa arama platformu neredekal.com, temmuz ayında tatil için yapılan aramaların detaylarını paylaştı.

Buna göre tatil destinasyonlarında yaşanan fiyat artışı, tatil yapmak isteyenlerin tercihlerini Muğla ve Mersin üzerinde yoğunlaştırdı.

Geçen seneye oranla bu yıl temmuz ayında oda fiyatlarında en çok artış görülen iller Ankara (%152), Bursa (%110), Antalya (%108), Balıkesir (%101), Çanakkale (%94), İstanbul (%93) ve Muğla (%93) oldu.

En çok aranan tatil yerleri

En çok tatil yönlendirmesi yapılan bölgeler şöyle: Mersin-Erdemli, Muğla-Fethiye, Muğla- Bodrum, İzmir-Seferihisar, Muğla-Datça, Balıkesir-Ayvalık, Antalya-Kemer, İzmir-Çeşme oldu.

neredekal.com Genel Müdürü Gökhan Sivrikaya verilere dair şunları söyledi: “Temmuz ayındaki artış oranının hazirandaki yıllık artış oranına kıyasla daha düşük olduğunu görüyoruz. Bu da bizim özellikle eylül ayında fiyatların düşme eğiliminin olacağını ön görmemizi sağlıyor. Özellikle TÜRSAB Başkanı Sayın Firuz Bağlıkaya’nın açıklamalarının ardından önemli oranda fiyat düşüşlerinin sezon sonunda, yani eylül ayından itibaren görüleceğini tahmin ediyoruz. Paylaştığımız verilere göre Muğla’nın oda fiyatı artış oranı düşük seyretmiş, bu da tatilcilerin aramaları arttırmış, gerçekleştirdiğimiz yönlendirmelerde Muğla’ya bağlı ilçelerimiz öne çıkarmıştır."