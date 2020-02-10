Termal turizmde 2020 hedefi 1 milyon yabancı turist

10 Şubat 2020

Termal Sağlık ve Turizm Derneği (TESTUD) Başkanı Yavuz Yılık yaptığı açıklamada, geçen yıl 750 bini yabancı, 2 milyon 300 bini ise yerli olmak üzere 3 milyon turistin, termal ve sağlık turizmi için Türkiye'deki tesisleri tercih ettiğini belirtti.

Termallere geçen yıl Çin, Almanya, Güney Kore, Japonya, Rusya ve ABD vatandaşlarının geldiğini belirten Yılık, koronavirüs salgını sebebiyle Çinli turistlerin durumunda belirsizlik olduğunu ancak bunun termal turizmi olumsuz etkilemeyeceğini, Rus turist sayısında ise önemli ölçüde artış beklediklerini kaydetti.

Yavuz Yılık, TESTUD olarak geçen yıldan beri Rusya'da Türk termal turizminin tanıtımı için çalıştıklarını, Türkiye ve Rusya'da hizmet veren acenteler arasında köprü kurduklarını vurguladı.

Türkiye'nin tüm bölgelerindeki termal tesisleri, sağlık turizmi merkezlerini ve bölgelerde kültür gezisi yapılacak rotaları içeren katalog hazırladıklarını aktaran Yılık, "Rusya pazarımıza ağırlık verdik. Rus turistin bu sene termallere daha çok gelmesini bekliyoruz, çalışmalarımız bu yönde. Termallerimizi anlatan ve kültür rotalarını içeren kataloglarımızı, Rusya'da 22 ilde seyahat acentelerine dağıttık. TESTUD olarak Rusya'daki şehirleri geziyoruz. Bu kataloglar Rusça ve İngilizce olarak basıldı. Rusya, İngiltere ve Almanya'da dağıtılıyor." ifadelerini kullandı.

Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'nin Avrupa, Asya ve Orta Doğu'ya uçuş mesafesinin az olmasının, turistik açıdan tercih edilmesinde çok önemli bir faktör olduğuna işaret eden Yılık, termal tesislerdeki rezervasyonların doluluk oranının, yüzde 90'ı bulduğunu kaydetti.

Yılık, "Geçen sene 750 bin yabancı ziyaretçi termal tesislere gelmişti. Bu sene 1 milyonun üzerinde turistin geleceğini öngörüyoruz. 2020 yılı termal turizm için başarılı bir yıl olacak." diye konuştu.