The Peninsula, dünyayı İstanbul’da buluşturacak

The Peninsula adıyla dünyanın 10 farklı şehrinde otel yatırımı bulunan The Hongkong and Shanghai Hotels, İstanbul Galataport’ta 11’inci otelini açıyor. 14 Şubat’ta kapılarını açacak olan The Peninsula İstanbul, ‘lükste farklı bir boyut’ iddiasıyla doğu-batı konseptinin buluşma noktası olmayı hedefliyor.

The Peninsula İstanbul’un da lüks standartlarda olacağını açıklayan The HongKong and Shanghai Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Clement Kwok, “Asya’nın mistizmi, Avrupa’nın sofistike yapısı ve Türkiye’nin egzotizmiyle lükse farklı bir boyut getirdik. Galataport yerel ve uluslararası alanda bir buluşma noktası. Bu, grubumuz için önemli bir dönüm noktası. İstanbul, dünyanın en dinamik şehirlerinden biri ve Doğu ile Batı’yı bir arada barındırıyor, eski ve yeninin inanılmaz bir karışımını sunuyor. Geleceğe heyecanla bakan ve olağanüstü bir mirasa sahip bir şirket olarak, The Peninsula’nın dünyaca ünlü lüks misafirperverliğini ve hizmetini deneyimlemek için lokal misafirlerimizi ve uluslararası ziyaretçilerimizi ağırlamayı dört gözle bekliyoruz” dedi. Kwok, 12’inci oteli de Londra’da açacaklarını duyurdu. The Peninsula İstanbul Genel Müdürü Jonathan H. Crook, otel olarak kişiselleştirilmiş hizmetleriyle öne çıkacaklarını söyledi. “Burası İstanbul’un dünya ile dünyanın İstanbul ile buluşma noktası” diyen Crook, “Şehrin enerjisini yansıtan bir otel olmak istedik. Sadece İstanbul’un değil dünyanın dikkatini çekecek bir mekan yarattık” diye devam etti.

Gallada bu yaz açılıyor

Otel hakkında teknik bilgiler de veren Genel Müdür Jonathan H. Crook, otelin 3’ü tarihi eser statüsünde olmak üzere toplam 4 binadan oluştuğunu belirtti. Suyun 12 metre altına 4 binayı birbirine bağlayan bodrum katlar yaptıklarını aktaran Crook, şu bilgileri verdi: “Otelimizde 177 oda bulunuyor. 510 metrekare Peninsula süitimiz, 2 bin 500 metrekare alana sahip SPA’mız mevcut. Balo salonunda 820 kişi aynı anda yemek yiyebilir, bin 300 kişi kokteyle katılabilir. Şu anda 400 kişi çalışıyor, açılınca çalışan sayımız 700 kişi olacak.”

Diğer yandan özel bir konseptle çatı katında oluşturdukları Gallada Restoran’ın bu yaz hizmete açılacağını açıklayan Jonathan H. Crook, Türk ve Asya mutfağının sunulacağı restoranın şefinin ise ödüllü şef Fatih Tutak olacağını kaydetti. Şef Fatih Tutak da “İpekyolu’ndan ilham alarak yola çıkan bu projede etnik bir mutfak yarattık” dedi. Sofistike kültürü Karaköy’de yaşatmak isteyen The Peninsula İstanbul’un iç mimarlığını Zeynep Fadıllıoğlu yaparken, sanat düzenlemesinde Çağla Saraç imzası yer alıyor.

Üniforma tasarımı Arzu Kaprol’dan

The Peninsula İstanbul’da çalışacak personelin üniforma tasarımını yapan Arzu Kaprol, “Geleneği geleceğe taşıma vizyonuyla çıktığımız yolculuk 1.5 yıl önce başladı. Tamamen İstanbul’da üretilen kumaşları, Kapalıçarşı’dan kemerleri kullandık. Boğaz’ın dokusunu kumaşlara işledik” dedi.

Sanatçı ve ustalar projede buluştu

Mimar Zeynep Fadıloğlu, Ödüllü Peyzaj mimarı Enzo Enea, Doğuş grubu akademik ve sanat danışmanı Çağla Saraç, Moda tasarımcısı Arzu Kapol, Nishane markasının kurucuları Mert Güzel ve Murat Katran ile Türkiye’nin ilk Michelin yıldızlı Türk şefi Fatih Tutak, The Peninsula İstanbul’un iş ortakları arasında yer alıyor.