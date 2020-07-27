TUI Türkiye’ye seyahat uyarısının kaldırılmasını istiyor

27 Temmuz 2020

TUI Yönetim Kurulu Başkanı Fritz Joussen Rheinische Post gazetesine yaptığı açıklamada Türkiye'deki tatil yörelerinin seyahat uyarısından muaf tutulması gerektiğini söyledi.

Joussen "Pragmatik bir yaklaşımdan yanayız. Akdeniz'deki Türk rivierası yüksek bir güvenlik ve kalite standardına sahipken Almanya'nın da bir pilot projeyle buralara yönelik uyarıyı kaldırması gerekir" dedi.

Joussen seyahat uyarısının kentlere değil tatil beldelerine yönelik olarak kaldırılmasından söz ettiğini ifade etti.