TUI: Yangınlar rezervasyonları çok fazla etkilemedi

Alman turizm şirketi TUI, Türkiye ve Yunanistan'daki geniş çaplı orman yangınlarının bu ülkelere yapılan tatil rezervasyonlarını çok az etkilediğini açıkladı.

TUI, koronavirüs seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasıyla bu yaz sezonunda nispeten iyi bir kârlılık seviyesine ulaşmayı bekliyor.

Ancak daha bulaşıcı olan Delta varyantının yayılması nedeniyle seyahat kısıtlamalarının devam ettiği İngiltere'de net rezervasyon sayılarının eksiye inmesinden dolayı şirket yaz ayları için ayırdığı kapasiteyi düşürdü.

CEO Fritz Joussen gazetecilere yaptığı açıklamada "Kapasitenin düşürülmesi yalnızca İngiltere'ye özel bir durum" dedi.