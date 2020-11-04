"Tüm oteller Bakanlıktan belgeli hale getirilecek"

04 Kasım 2020

Canan SAKARYA

Bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Türkiye’de otellerin 3’te birinin Kültür ve Turizm Bakanlığı işletme belgeli, 3’te 2’sinin ise belediye belgeli olduğunu belirterek, “Biz bununla ilgili bir kanun çalışması üzerinde çalıştık ve sonlandırdık, kurum görüşlerine gönderdik, aşamalı bir şekilde bu otellerin tamamını Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli hâle getireceğiz. Eğer nitelikli turist istiyorsak eğer konaklama dışı harcaması fazla turist istiyorsak bu alfabenin “A”sı. O yüzden bunu yapmamız lazım” dedi.

Destek paketleri hızla devreye girdi

Koronavirüs sürecinde sektöre sağlanan destekler hakkında bilgi veren Bakan Ersoy, muhalefet partilerinden gelen eleştiriler üzerine şunları söyledi: “Ben, yaklaşık 35 yıldır bu meslekteyim. Ben, bugüne kadar bu kadar hızlı ve bu kadar etkili destek paketlerinin hayata girdiğini görmedim. Şimdi, ben Bakanlık şapkamla konuşmuyorum, yatırımcı şapkam söylüyor bunu. Bunu bana sektördeki arkadaşlar da özellikle belirtiyorlar, hatta Hazine Bakanımızdan randevu istediler, teşekkür etmek için. Bazı şeyleri de görmek lazım, her şeyi görmezlikten gelmeyelim. Ben diğer ülkelerde verilenleri de çok, hızla takip ediyorum. Çok şey konuşuluyor ama az şey veriliyor.”

Doğru bir tanıtım politikası oluşturulamadığı için ürünlerin değerinin altında satıldığını ancak önümüzdeki süreçte Turizm Geliştirme Ajansının olumlu katkı sağlayacağını kaydeden Ersoy, 2018 yılından itibaren kişi başı turizm gelirlerinde artış yaşanmaya başlandığını söyledi. Ersoy, “2018 itibarıyla uyguladığımız politikalarla gelirlerimiz tekrar yukarı doğru çıkmaya başladı. En son geçen yıl 666 -667 civarındaydı, bu sene ilk dokuz ayda açıklanan 724 dolara kadar geldi. Biz aşamalı bir şekilde 2023’e kadar bunu kişi başı 899 dolar seviyelerine getireceğiz” diye konuştu.