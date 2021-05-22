Tüm turizm çalışanları mayıs sonuna kadar aşılanacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının ev sahipliğinde Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen "Turizm İçin Güvenlik" tanıtım organizasyonu programında konuşan Bakan Ersoy, tüm turizm çalışanlarının mayıs sonuna kadar aşılanacağını söyledi.

Toplantıda Türkiye'de yürütülen aşılama çalışmalarına ilişkin bilgi veren Bakan Ersoy, şu ana kadar ilk doz aşıyı olanların sayısının 15,8 milyona, iki doz aşısı yapılanların sayısının ise 11,9 milyona ulaştığını kaydetti.

Ersoy, "Bütün turizm çalışanlarımızın da mayıs sonuna kadar aşılanmış olacağını söylemek istiyorum. Sağlık Bakanlığı, haziran ayına kadar aşılama sürecini hızlandıracak. Geçen hafta BioNTech-Pfizer'ın katılımıyla gerçekleştirilen protokol kapsamında haziran ayında 30 milyon, temmuzda 40 milyon doz aşı Türkiye'ye giriş yapacak, böylece bu problemi haziran ayı sonu, temmuz ortasına kadar çözmüş olacağız." dedi.

Nisan ayının ortasında kısmi kapanmanın ardından tam kapanma uygulandığını ve vaka sayılarının giderek azaldığını hatırlatan Ersoy, "Amacımız vaka sayısını 100 binde 43'e indirmek. Dün itibarıyla 9 bin 500 vakamız var. Vaka sayısı yüzde 88 oranında azaldı. Bu önemli bir başarıdır ama yeterli değildir. Günlük vaka sayısını 4 bin 700'e indirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.