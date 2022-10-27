"Tüm turizmcilere yeşil pasaport istiyoruz"

İstanbul Ticaret Odası’nda (İTO) ülkeye en fazla döviz kazandıran komite olan İTO Turizm Komitesi’nde seçim yarışı başlıyor. 5 bin 100 üyenin oy kullanması beklenen seçim, 9 Kasım’da gerçekleşecek. İTO 16. Oteller komitesi meclis üyesi adayı ve Eser Oteller Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Alıcı, seçimler öncesinde yaptığı açıklamada başkan adaylarına başarılar diledi. Turizmin ülkeye döviz getirmesi açısından oldukça önemli bir sektör olduğunu belirten Bülent Alıcı, ancak bazı sorunların çözülmesi gerektiğini söyledi. Hizmet ihracatçılarına verilen yeşil pasaporttan turizmcilerin yeterince faydalanamadığını ifade eden Alıcı “Biz bu ülke için yatırım yapan, istihdam sağlayan ve ihracat yapan iş insanlarıyız. Ülkemizin geçtiği bu ekonomik dalgalanma sürecinde en fazla ihtiyaç duyduğu kaynak olan dövizi bizler sağlıyoruz. Çünkü ithalat yapmadan direkt döviz getirisi sağlama becerisine sahip bir sektörüz. Buna istinaden yeşil pasaport sahibi olmamızın önü açılmalı ve şartları kolaylaştırılmalı diye düşünüyoruz” diye konuştu.

"Kriterler kolaylaştırılması"

Yeşil pasaport alımı konusunda yeni düzenlemeye ihtiyaç olduğunu söyleyen Bülent Alıcı “Her turizmcinin yeşil pasaportu olmalı. Bu pasaporta sahip olmak için belli limitler var, ancak turizmde büyük yatırım yapan da küçük yatırım yapan da aynı statüde sayılmalı. Biz yurtdışına rahat çıkabilmeliyiz ki, ülke ekonomisine fayda sağlayalım. Yalnızca pasaport değil sektördeki birçok sorunun çözümü çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Yeni yatırımlarımız sürecek

Eser Oteller Grubu dışında farklı sektörlerde de yatırımları bulunduğunu anlatan Bülent Alıcı “Gayrimenkul, inşaat ve yiyecek içecek sektörlerinde bulunuyoruz. Bin kişiye istihdam sağlıyoruz. Grup olarak yeni yatırımlarımız olacak. Bu kapsamda her türlü fırsatı değerlendiriyoruz. Yatırım yapmak, istihdam üretmek, ihracat yapmak, bizim gibi iş insanlarının ülkeye borcudur. Biz ne kadar başarılı olursak ülkemiz o kadar hızlı büyür ve gelişir” dedi.