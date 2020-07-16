Turist hayalleri boşa çıktı, İspanya, Yunanistan pişman!

16 Temmuz 2020

SELENAY YAĞCI

Haziranda seyahat yasaklarının kalkmasıyla başlayan turist hareketi beklendiği gibi olmadı. Avrupada virüs sebebiyle evinden çıkmak istemeyenlerin sayısı artarken, hareket eden turist de endişe yaratıyor. İspanya ve Yunanistan gibi sınırını açan ülkelerde vakaların yeniden çıkması, turistlerin beklenenden daha az gelmesi pişmanlık yarattı. İspanya bazı plajlarını kapatırken, iki ülkede de sınırların yeniden kapanması da gündemde.

Avrupada otel dolulukları toparlanma beklendiği gibi olmadı. Dünya çapında veri ve analiz şirketi STR Global’e göre İspanya sınırların açılmasıyla, yurtiçi ve bazı uluslararası taleplerle 11 Temmuz’da yüzde 45 ile en yüksek doluluk seviyesini gördü. Ancak İspanya’da 90 gün ileriye dönük satışlarda doluluklar, yüzde 30’un üzerine çıkmazken, temmuzun ilk yarısında İspanya’daki lüks oteller oda başına geliri geçen yıla göre yüzde 90.3 düştü. Mayısta Avrupa’da ortalama doluluklar yüzde 13.3 iken, haziranda yüzde 25.3 oldu. Avrupa ülkelerindeki açık otellerin doluluk oranı yüzde 10 ile yüzde 40 arasında değişiyor. Bu ülkeler arasında İsrail yüzde 41 ile en yüksek doluluk yakalarken, onu yüzde 34 ile Fransa, yüzde 32 ile İspanya izledi. Türkiye genelinde ise haziran ortalama doluluklar yüzde 22’de kaldı. İspanya, Fransa ve İtalya’nın gerisinde kalan Türkiye 16. sırada yer aldı. Dolulukların yeniden yüzde 40-50 seviyelerine dönmesi ise ağustosu bulabilir. Geçen yıl Avrupa’da haziran dolulukları yüzde 80’lerde seyrederken, Türkiye’de yüzde 73.5, Antalya’da ise yüzde 70.3 olmuştu.

Avrupa’da Helsinki, Roma gibi her yıl binlerce turist alan şehirlerin dolulukları diplerdeyken, bölgesel doluluklardaki fark dikkat çekiyor. Turist, ‘ünlü’ turizm şehirlerine uğramazken, daha ıssız destinasyonları tercih ediyor. Türkiye’nin popüler destinasyonu Antalya’da doluluklar yüzde 14’te kalırken, popüler destinasyonlar dışında bırakıldığında Türkiye’nin doluluklarının yüzde 32’lere çıktığı görülüyor. Popüler destinasyonlar dahil edilmediğinde Finlandiya’nın doluluğu yüzde 66 ile birinci sırada yer aldı. Ülkenin popüler destinasyonu Helsinki’nin doluluğu ise yüzde 23 olarak kaydedildi.

Turist Yunanistan'a virüs getiriyor

Yunanistan’da tatil yapmak isteyen Sırbistanlı 80 turist şu anda karantinada. Handelsblatt AB içinde turistlerin tatil destinasyonlarına virüs de götürdüğüne dikkat çeken haberinde 3 Temmuz’da Bulgaristan sınırı üzerinden otobüsle Yunanistan’a giden bir turist grubunda bazı turistlerin rahatsızlandığını ve yapılan COVID-19 testleri pozitif çıktıktan sonra 80 kişilik grubun Lamia’da bir otelde karantinada olduğunu yazdı.

En önemli tatil destinasyonlarından İspanya’da Katalonya bölgesi pazar günü yeni 800 vaka açıkladı ve yetkililer ikinci bir dalganın önüne geçmek için okulların yeniden kapatılması ihtimali de dahil tüm önlemleri değerlendiriyor. Katalonya özerk hükümetinin ardından, Mayorka, Menorka ve İbiza gibi turistik yerlerin olduğu Balear Adaları da sosyal mesafe koşulu aranmaksızın maske takma zorunluluğu getirdi. Bugün 200’den fazla bar ve diskotek çalışanı eylem yaptı. Yerel basın, Mayorka’da büyük kulüp ve diskotekler kapalı, bar ve diskoteklerin ise erken saate kapanıyor olması ev partilerinin sayısını artırdığını öne sürdü. Maske takmayana 100 euro, ev partisine 600 bin euro ceza geldi.

Mayorka'dan dönüşte karantina

Alman turistlerin pilot programlarla ilk gittiği tatil destinasyonu Mayorka’da Alman turistlerin maskesiz ve sosyal mesafesiz şekilde kalabalık gruplarla eğlendiğini gösteren görüntüler sonrası dönüşte karantina uygulanabileceği belirtildi. ZDF’teki habere göre Almanya Tabipler Birliği Başkanı Ulrich Montgomery Alman radyosuna verdiği demeçte Mayorka’da tatil yapan Almanlara iki hafta karantina uygulanması gerektiğini söyledi.

Tatil ikinci dalgaya neden olabilir

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, tatilcilerin kıta genelinde ikinci dalgaya yol açabileceği konusunda uyardı. Hükümet şimdi Mayorka’dan dönen tatilcilere karantina uygulamayı ve Almanya’da salgın bölgelerindeki vatandaşların yurtdışı seyahatlerini sınırlamayı planlıyor.

Turizmciye ‘Rusya ile uçuşlar başlıyor' müjdesi



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Bugün itibarıyla Rusya ile de uçuşların başlatılması konusunda mutabık kaldık” açıklamasını yaptı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon görüşmesinde ilgili kurumlara iki ülke arasındaki uçak seferleri konusunda müzakereleri başlatma talimatını verdiklerini söyledi. THY de Rusya'ya 1 Ağustos'tan itibaren yapacağı uçuş planını duyurdu. Kremlin'den gelen açıklama turizmcilerin kafasını karıştırdı.Umutla uçuşların açılmasını bekleyen turizmciler, oteller için charter uçuşlarının başlamasının daha mühim olduğunu belirtiyor. Rusya ile uçuşların başlatılacak olmasının çok önemli bir adım olduğunu söyleyen Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, “Bu zorlu süreçte çok önemli bir adım ve sektörümüz açısından da beklediğimiz müjde niteliğinde bir karar” dedi.