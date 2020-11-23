Turist sayısı ekimde yüzde 60 azaldı

Koronavirüs salgını nedeniyle turizm sektörü ağır hasarlar alırken dünya genelinde yaşanan turis sayısındaki azalıştan Türkiye de payına düşeni almaya devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan ve Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre, ekim ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 59,4 azaldı. Toplam turist sayısı 1 milyon 742 bin 303 kişi oldu. Bu rakamın 3 bin 852'sini günübirlikçiler oluşturdu.



Ekim ayındaTürkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il şöyle:



1-Antalya %39,16 (682 bin 239 )

2-İstanbul %30,61 ( 533 bin 405 )

3-Edirne %15,15 ( 264 bin 021 )

4-Muğla %4,56 ( 79 bin 387 )

5-Kırklareli %2,70 ( 47 112 )

10 aylık periyotta azalış yüzde 72,5

2020 yılı Ocak-Ekim döneminde Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72,49 azalış kaydedildi. Bu dönemde Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı 11 milyon 200 bin 892 oldu.

11 aylık rakamlara göre en çok ziyaretçi girişi olan iller şöyle:



1-İstanbul %37,09 (4 milyon 154 bin 021 )

2-Antalya %27,67 (3 milyon 99 bin 687 )

3-Edirne %13,47 (1 milyon 508 bin 542 )

4-Muğla %5,96 (668 bin 049 )

5-Artvin %3,63 (406 bin 626 )