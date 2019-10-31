Turist sayısı rekor kırarken, gelir 2014 seviyesinde

31 Ekim 2019

Dr. H. Bader ARSLAN

TÜİK tarafından açıklanan 3. çeyrek verileri ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Eylül verilerine göre; Türkiye’ye gelen turist sayısı 2019 yılı Temmuz ayında 6.7 milyon, ağustos ayında 8.2 milyon ve eylül ayında 6.7 milyon olarak gerçekleşti. Böylece 3. çeyrekteki turist sayısı geçen yılın 3. çeyreğine göre yüzde 15.1 artışla 21.6 milyon oldu. Temmuz-ağustos-eylül aylarının üçünde de şu ana dek ulaşılan en yüksek turist sayısını gördük.

İlk 9 ayda gelen turist sayısı ise yüzde 14 artışla 41 milyon 19 bine ulaştı. Bu da şimdiye dek görülen en yüksek seviye. 2019 yılındaki eğilimin kalan 3 ayda da devam etmesi durumunda yıl genelinde turist sayısı 52 milyona ulaşacak ve rekor kıracak. Türkiye’nin şimdiye dek en çok turist çektiği yıl 45.6 milyon kişi ile 2018 olmuştu.

2019’da şu ana dek özellikle Rusya, Almanya, Bulgaristan ve İngiltere gelen turist sayısında ciddi bir artış var.

TÜİK tarafından açıklanan veriler sadece Türkiye’ye gelen yabancı turistleri değil, aynı zamanda yurtdışında ikamet edip tatilini Türkiye’de geçirmek için gelen 5 milyon civarında vatandaşı da kapsıyor.

Gelir artmadı

İlk 9 ayda turizm geliri 26 milyar 624 milyon dolara ulaştı. Gelen turist sayısındaki rekora rağmen turizm gelirinde henüz 2014 seviyesine ulaşabildik. Rusya ile yaşanan gerilim ve 2018 yazında kurlardaki sıçrama dolar bazında turizm gelirlerini olumsuz etkiledi. 2014’ün ilk 9 ayında 840 dolar olan kişi başına harcama, 2019’un ilk 9 ayında 657 dolar. Bununla birlikte 2018’e göre kişi başına gelirde bir yükseliş var.

Türkiye 2018’de Fransa, İspanya, ABD, Çin ve İtalya’dan sonra dünyada en çok turist çeken 6. ülke konumunda. Rusya ile yaşanan gerilime bağlı olarak 2016’da 10. sıraya gerileyen Türkiye 2017’de 8.’liğe, 2018’de 6.’lığa yükselmişti.

Bu yıl 52 milyon civarında bir düzeyde kapanırsa Türkiye 6. sıradaki yerini koruyacak. 5. sıradaki İtalya geçen yıl 62 milyon turist ağırlamıştı.