Turist sayısı şubatta yüzde 3.76 arttı

23 Mart 2020

İSTANBUL/DÜNYA

Türkiye’de koronavirüs vakası görülmeden önceki son ayda ülkeye gelen turist sayısı geçen yıl şubata görü yüzde 3.76 artarak 1 milyon 733 bine yükseldi. Koronavirüsün şu anki merkezlerinden İtalya’dan şubatta 17 bin 305, Fransa’dan 44 bin 930 turist Türkiye’ye geldi. Koronavirüsün merkezi Çin’den şubatta gelen turist sayısı 5 bin 644’e inerken bir diğer salgınla mücadele eden İran’dan 97 bin 547 kişi Türkiye’ye giriş yaptı. Mart ayında uçuşların durdurulması ve ülkelerde karantina önlemlerinin başlaması nedeniyle yabancı turist sayısında keskin düşüş bekleniyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre Türkiye’ye en fazla turist gönderen ülkelerden Almanya’dan şubatta gelen turist sayısı yüzde 19,06, Gürcistan’dan gelen yüzde 10.12 artış gösterdi. Almanya’dan 159 bin 84 kişi, Gürcistan’dan ise 132 bin 539 kişi Türkiye’ye geldi. Avrupa ülkelerinde de İtalya dışında gelen turist sayısında artış gözlendi. İtalya’dan gelen turist sayısında azalma yüzde 4 oldu. Fransa’dan gelen ziyaretçi sayısındaki artış yüzde 12.21, İngiltere’den gelen turist sayısında yüzde 10 yükselişler yaşandı.

Çin’den gelen sayısında yüzde 81.84 düşüş

Türkiye, 3 Şubat’tan itibaren Çin ile 23 Şubat'tan itibaren İran ile 29 Şubat'tan itibaren Güney Kore ve İtalya'ya uçuş yasağı getirmişti. Uçuş yasağının olduğu Çin’den gelen turist sayısı yüzde 81.84 düştü ve 5 bin 644’e geriledi. İran’dan ise gelen sayısı yüzde 11.48 artışla 97 bin 547’ye çıktı. İran ile uçuş yasağı daha geç uygulandı. Güney Kore’den gelen turist sayısında da düşüş yüzde 10,37 ve gelen turist sayısı 13 bin 576 kişi.

Rusya’dan gelen turist sayısında ise yüzde 22.15’lik bir artış yaşandı ve gelen turist sayısı 107 bin 178’e çıktı. Şubatta Türkiye’ye gelen turistlerin yüzde 55.52’si İstanbul’dan giriş yaptı.

2020 Ocak-Şubat döneminde gelen yabancı turist sayısında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,68 artış yaşandı ve 3 milyon 520 bin 547’ye yükseldi.