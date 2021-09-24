Turist sayısı zirveden döndü

Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı, ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 119 artışla 3 milyon 982 bin oldu. Temmuz ayında yabancı ziyaretçi sayısı 4 milyon 360 bin ile 21 ayın zirvesini görmüştü.

Geçen yılın ağustos ayında turist sayısı, pandemi endişesi ve tedbirlerin etkisiyle 1 milyon 814 bin 701'de kalmıştı. Pandemi öncesi 2019 yılının ağustos ayında ise 6 milyon 307 bin 508 yabancı ziyaretçi Türkiye'ye giriş yapmıştı.

Bu yılın ocak-ağustos döneminde de yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 93,94 artış göstererek 14 milyon 70 bin 771 oldu.

Geçen yıl 8 aylık dönemde 7 milyon 255 bin 107 yabancı ziyaretçi ülkeye giriş yapmıştı. 2019 yılının bu döneminde ise rakam 31 milyonun üzerinde kaydedilmişti.

En fazla turist Rusya'dan

Ağustos ayında en fazla turist 906 bin ile Rusya'dan geldi. Onu 611 bin ile Almanya ve 324 bin Ukrayna takip etti.

En çok giriş yapılan sınır kapısı ise Antalya oldu.

4 ay sonra ilk İngiliz kafilesi geldi

Öte yandan İngiltere'nin Türkiye'yi kırmızı listeden çıkarmasının ardından dün İngiliz turist kafilesini taşıyan ilk uçak dört ay sonra Antalya'ya iniş gerçekleştirdi.

İngiltere'nin East Midlands kentinden kalkan uçak, 90 yolcusuyla saat 21.15'te Antalya Havalimanı'na indi.

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, 3 ayda yaklaşık 200 bin İngiliz turistin gelmesini beklediklerini açıklamıştı.