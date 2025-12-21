Turistik Doğu Ekspresi kış sezonuna başlıyor: Seferler ve fiyatlar belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ortak çalışmasıyla hayata geçirilen Turistik Doğu Ekspresi, 2025-2026 kış sezonunun ilk seferine yarın çıkıyor.

Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği tren, bu sezon da Ankara ile Kars arasında hizmet verecek.

Sefer programına göre Turistik Doğu Ekspresi, Ankara'dan pazartesi, çarşamba ve cuma günleri; Kars'tan ise çarşamba, cuma ve pazar günleri hareket edecek. Karşılıklı olarak haftada iki sefer düzenlenecek.

Biletler bireysel satış ve tur paketleri olmak üzere iki farklı şekilde satışa sunuluyor. Bireysel biletler TCDD Taşımacılık satış kanallarından temin edilebilirken, tur paketleri yetkili acenteler aracılığıyla alınabiliyor.

Fiyatlar ne kadar?

İki kişilik yataklı kompartımanlarda yapılan yolculuklarda, 14 Ocak'a kadar Ankara-Kars hattı için bilet fiyatı 14 bin lira, Kars-Ankara hattı için ise 12 bin lira olarak belirlendi.

16 Ocak'tan itibaren Ankara çıkışlı seferler 17 bin liradan, Kars çıkışlı seferler ise 15 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.