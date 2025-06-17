Turistleri rahatsız ettikleri görüntüler infial yaratmıştı: Cinsel saldırı ve kapatma cezası

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, bazı eğlence mekanlarında yapılan şovlar ve sergilenen davranışların yerli ve yabancı turistleri rahatsız ettiği yönündeki şikayetler üzerine denetimler başlatıldı.

Marmaris Kaymakamlığı'nın emriyle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri işletmelere yönelik incelemeler başlattı. Denetimler sonucunda 14 işletmeye kapatma cezası verildi.

Turistleri işletmeye sokmaya çalışan hanutçular hakkında da "cinsel saldırı"dan adli işlem yapıldı.

İşletmeler mühürlendi

Marmaris'in İçmeler, Uzunyalı ve Armutalan bölgelerinde yapılan denetimlerde; meşaleli şovlar, çıplak dans gösterileri ve rahatsız edici davranışlara yönelik şikayetler değerlendirildi.

Bunun yanında belge eksiklikleri gibi mevzuata aykırı durumlar da tespit edildi.

Kapatma kararının ardından Marmaris Belediyesi Zabıta ekipleri söz konusu işletmeleri mühürledi.

Denetimlerin ardından 2 işletme, belge eksikliği nedeniyle süresiz olarak kapatıldı.

9 işletme 7 gün süreyle, 3 işletme ise 3 gün süreyle kapatma cezası aldı.

"Cinsel saldırı" suçundan adli işlem yapıldı

Kadın turistleri kolundan tutarak işletmeye sokmaya çalışanlar hakkında “cinsel saldırı”, meşale yakanlara “genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak” suçlamalarıyla ilgili olarak da adli işlem başlatıldı.

Bazı işletmelerde çıplak şov yapanlarla ilgili de Kabahatler Kanunu kapsamında işlem yapıldı.

Yetkililer, denetimlerin artararak devam edeceğini kaydetti.