Turizm amaçlı tüketim değeri 3,8 trilyonu aştı
Türkiye'de turizm amaçlı toplam tüketim değeri 2024'te 3 trilyon 822 milyar lira oldu. Sektörün toplam istihdam içindeki payı pandemi öncesi dönem olan 2019’daki yüzde 3,6’lık oranı aştı. Doğrudan turizm amaçlı istihdam edilen kişi sayısı 1 milyon 194 bin kişi oldu.
Türkiye’nin turizm geliri bu yılın ilk 9 ayında 50 milyar doları aştı. Bu yılın sonunda turizm gelirinin 64 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Turizm gelirlerindeki toparlanma sektör istihdamına da yansıdı. Turizmin toplam istihdam içindeki payı geçen yıl yüzde 3,7’ye yükseldi.
2019 yılında yüzde 3,6 olan turizmin toplam istihdam içindeki payı Kovid-19 pandemisinin etkisiyle 2020 yılında yüzde 2,5’e kadar gerilemişti. 2020 yılında 666 bine kadar düşen doğrudan turizm amaçlı istihdam edilen kişi sayısı da geçen yıl 1 milyon 194 bine yükselerek, 2019’daki 1 milyon 22 bin seviyesini aştı.
Yurt içi arzdaki payı yüzde 3,8’e yükseldi
Türkiye İstatistik Kurumu, "Turizm Uydu Hesabı 2024" istatistiklerine göre, Türkiye'de turizm amaçlı toplam tüketim değeri 2024'te 3 trilyon 822 milyar 406 milyon 973 bin lira olarak belirlendi. Buna göre ülkede turizm amaçlı toplam tüketim değeri geçen yıl 3 trilyon 822 milyar 406 milyon 973 bin lira oldu. Turizm amaçlı toplam tüketim değerinin toplam yurt içi arzdaki payı yüzde 3,8 olarak hesaplandı. Türkiye'de doğrudan turizm amaçlı gayrisafi katma değer 2023'te 2 trilyon 21 milyar 129 milyon 805 bin lira olarak gerçekleşti.
Turizm amaçlı toplam tüketim değeri 2023 yılında ise 2 trilyon 374 milyar 645 milyon 920 bin TL olarak gerçekleşmiş, turizm amaçlı toplam tüketim değerinin toplam yurt içi arz içerisindeki payı yüzde 3,7 olmuştu. Doğrudan turizm amaçlı gayrisafi katma değerin toplam gayrisafi katma değer içindeki payı yüzde 5,1 oldu. Türkiye’de doğrudan turizm amaçlı gayrisafi katma değer 2023 yılında 1 trilyon 117 milyar 479 milyon 795 bin TL olmuş. Doğrudan turizm amaçlı gayrisafi katma değerin toplam gayrisafi katma değer içerisindeki payı da yüzde 4,7 olarak hesaplanmıştı.
2024 yılında seyahat acenteleri hizmetleri ve diğer rezervasyon hizmetlerinin tamamı turizm amaçlı yapıldı. Konaklama hizmetlerinin yüzde 98,5'i, yolcu taşımacılığı hizmetlerinin yüzde 75'i, kültürel hizmetlerin yüzde 45,8'i turizm amaçlı gerçekleştirildi. 2023 yılında ise konaklama hizmetlerinin yüzde 98,8'i, yolcu taşımacılığı hizmetlerinin yüzde 59,3'ü, kültürel hizmetlerin yüzde 45,4'ü turizm amaçlı gerçekleştirilmişti.
2025’in kavramı: Dijital vicdan
Türk Dil Kurumu, 2025 yılının kavramını “dijital vicdan” olarak açıkladı. Ankara Üniversitesi İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (İLAUM) iş birliğiyle, halktan gelen öneriler ve alanında uzman isimlerden oluşan 23 kişilik değerlendirme kurulu tarafından belirlenen 5 kelime/kavram, Türk Dil Kurumunun internet sitesinde halk oylamasına sunulmuştu. Oylamaya değer bulunan kelimeler “dijital vicdan”, “vicdani körlük”, “çorak”, “eylemsiz merhamet” ve “tek tipleşme” olarak belirlenmişti.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, halk oylamasında “2025 Yılının Kelimesi/Kavramı” olarak “dijital vicdan” kavramının belirlendiğini açıkladı. Bakan Ersoy paylaşımında, “Dijital çağda vicdanın, sorumluluk ve eylemden uzaklaşıp yalnızca bir ‘tıklama’ya indirgenmesini düşündürücü bir biçimde tartışmaya açıyor. ‘Dijital vicdan’, bireysel ve toplumsal duyarlılıklarımıza ayna tutan güçlü bir kavram olarak öne çıkıyor” ifadelerini kullandı.