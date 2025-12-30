Turizm amaçlı tüketim değeri 3,8 trilyonu aştı

Türkiye’nin turizm ge­liri bu yılın ilk 9 ayın­da 50 milyar doları aş­tı. Bu yılın sonunda turizm gelirinin 64 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Turizm gelirlerindeki toparlanma sektör istihdamına da yan­sıdı. Turizmin toplam istih­dam içindeki payı geçen yıl yüzde 3,7’ye yükseldi.

2019 yılında yüzde 3,6 olan turiz­min toplam istihdam içinde­ki payı Kovid-19 pandemi­sinin etkisiyle 2020 yılında yüzde 2,5’e kadar gerilemiş­ti. 2020 yılında 666 bine ka­dar düşen doğrudan turizm amaçlı istihdam edilen ki­şi sayısı da geçen yıl 1 mil­yon 194 bine yükselerek, 2019’daki 1 milyon 22 bin se­viyesini aştı.

Yurt içi arzdaki payı yüzde 3,8’e yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu, "Turizm Uydu Hesabı 2024" istatistiklerine göre, Tür­kiye'de turizm amaçlı top­lam tüketim değeri 2024'te 3 trilyon 822 milyar 406 mil­yon 973 bin lira olarak belir­lendi. Buna göre ülkede tu­rizm amaçlı toplam tüke­tim değeri geçen yıl 3 trilyon 822 milyar 406 milyon 973 bin lira oldu. Turizm amaç­lı toplam tüketim değerinin toplam yurt içi arzdaki payı yüzde 3,8 olarak hesaplandı. Türkiye'de doğrudan turizm amaçlı gayrisafi katma de­ğer 2023'te 2 trilyon 21 mil­yar 129 milyon 805 bin lira olarak gerçekleşti.

Turizm amaçlı toplam tüketim değe­ri 2023 yılında ise 2 trilyon 374 milyar 645 milyon 920 bin TL olarak gerçekleşmiş, turizm amaçlı toplam tüke­tim değerinin toplam yurt içi arz içerisindeki payı yüz­de 3,7 olmuştu. Doğrudan tu­rizm amaçlı gayrisafi katma değerin toplam gayrisafi kat­ma değer içindeki payı yüz­de 5,1 oldu. Türkiye’de doğ­rudan turizm amaçlı gayrisa­fi katma değer 2023 yılında 1 trilyon 117 milyar 479 milyon 795 bin TL olmuş. Doğrudan turizm amaçlı gayrisafi kat­ma değerin toplam gayrisafi katma değer içerisindeki pa­yı da yüzde 4,7 olarak hesap­lanmıştı.

2024 yılında seya­hat acenteleri hizmetleri ve diğer rezervasyon hizmetle­rinin tamamı turizm amaçlı yapıldı. Konaklama hizmet­lerinin yüzde 98,5'i, yolcu ta­şımacılığı hizmetlerinin yüz­de 75'i, kültürel hizmetlerin yüzde 45,8'i turizm amaçlı gerçekleştirildi. 2023 yılın­da ise konaklama hizmetle­rinin yüzde 98,8'i, yolcu taşı­macılığı hizmetlerinin yüzde 59,3'ü, kültürel hizmetlerin yüzde 45,4'ü turizm amaçlı gerçekleştirilmişti.

2025’in kavramı: Dijital vicdan

Türk Dil Kurumu, 2025 yılının kavramını “dijital vicdan” olarak açıkladı. Ankara Üniversitesi İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (İLAUM) iş birliğiyle, halktan gelen öneriler ve alanında uzman isimlerden oluşan 23 kişilik değerlendirme kurulu tarafından belirlenen 5 kelime/kavram, Türk Dil Kurumunun internet sitesinde halk oylamasına sunulmuştu. Oylamaya değer bulunan kelimeler “dijital vicdan”, “vicdani körlük”, “çorak”, “eylemsiz merhamet” ve “tek tipleşme” olarak belirlenmişti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, halk oylamasında “2025 Yılının Kelimesi/Kavramı” olarak “dijital vicdan” kavramının belirlendiğini açıkladı. Bakan Ersoy paylaşımında, “Dijital çağda vicdanın, sorumluluk ve eylemden uzaklaşıp yalnızca bir ‘tıklama’ya indirgenmesini düşündürücü bir biçimde tartışmaya açıyor. ‘Dijital vicdan’, bireysel ve toplumsal duyarlılıklarımıza ayna tutan güçlü bir kavram olarak öne çıkıyor” ifadelerini kullandı.