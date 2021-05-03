Turizm Bakanı Ersoy: 30 milyon turist hedefimizi koruyoruz

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, koronavirüs günlük vaka sayılarının 17 Mayıs'tan sonra 5,000'in altına inmesi halinde bu yıl için koydukları 30 milyon turist hedefini koruduklarını söyledi.

Son gelişmelerin ardından Türkiye'nin turizmde bu yılki hedefi ile ilgili bir soruyu yanıtlayan Ersoy, Türkiye'nin koronavirüs ile mücadele için çok daha sıkı önlemler aldığını belirterek, "Vaka sayılarındaki düşüşün bu hafta daha da hızlandığını görüyoruz. Tahminimiz doğru çıkarsa 17 Mayıs itibarıyla vaka sayıları 5.000'in altına inecek." dedi ve ekledi:

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, Nisan ayında 60.000 seviyelerine ulaşan vaka sayıları dün 25.980 olarak gerçekleşti.

Pandemiye bağlı güvenlik endişeleri ve seyahat kısıtlamalarının etkisiyle 2020 yılında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 71,74 düşüşle 12,73 milyon kişi olmuştu.

Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı son verilere göre bu yıl Ocak-Mart döneminde ise yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 54 düşüşle 1.95 milyon olarak gerçekleşti.