Turizm bölgelerinde risk düşüyor

Selenay YAĞCI

Alman turistte hareket başladı

Almanya'da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsü (RKI), Sağlık, Dışişleri ve İçişleri Bakanlıklarıyla hazırladığı riskli bölgeler listesini güncelledi. Buna göre nisan ortasından bu yana "yüksek insidans bölgesi" listesinde yer alan Türkiye, COVID-19 vakalarının düşmesiyle 6 Haziran'dan geçerli olmak üzere bu gruptan çıkarıldı ve "riskli" grubuna dahil edildi. Uygulama ile Türkiye'den Almanya'ya gelenlere uygulanan 5 ile 10 gün arasındaki karantina zorunluluğu kalkıyor. Türkiye'den gelirken yanında koronavirüs negatif olduğunu gösteren geçerli bir test bulunduranlar pazar gününden itibaren izolasyona girmek mecburiyetinde kalmayacak. Bu haberin ardından Almanya’nın en büyük tur operatörlerinden biri olan TUI uzun bir aradan sonra Almanya'dan Türkiye'nin Ege Bölgesi turlarını satışa açtı. TUI'den yapılan açıklamada İzmir'e 18, Bodrum'a 25, Dalaman'a 26 Haziran'da turlara başlayacağını duyurdu. Grubun kendi havayolu şirketi TUI fl y, 2 Temmuz'dan itibaren Dalaman'a direkt uçacak.

“Türkiye fiyat/kalite performansında rakipsiz”

TUI Almanya CEO'su Marek Andryszak, İzmir, Bodrum, Dalaman'ın Alman tatilciler için en popüler seyahat destinasyonlarından biri olduğunu söyledi. Almanların Ege bölgesindeki geniş tatil köyleriyle yüksek kaliteli otellere büyük ilgi duyduğunu belirten Andryszak, "Türkiye, yüksek güvenlik ve kalite standartlarıyla birçok müşteri tarafından birinci sınıf her şey dahil tatil köyleriyle tanınıyor" dedi. Andryszak Türkiye'nin rakipsiz bir fiyat/performans oranı sunduğunu söyledi.

“Haziran sonunda sezon başlar”

Son bir haftadır Almanya’dan yoğun rezervasyon hareketliliği yaşandığını söyleyen ETİK Başkan Yardımcısı Bülent Süzer, “Özellikle Çeşme ve İzmir bölgesine ilgi yoğun. Almanya’nın karantina zorunluluğunu kaldırma kararı hareketliliği hızlandırdı. Almanya’da yaşayan Türklerden de hareket var. Haziran sonu itibarıyla diğer Avrupa pazarlarından da olumlu sinyaller alırız. Almanya önümüzü açtı. Aşılama, vaka sayılarındaki azalma Avrupa’ya güven verdi. Haziran sonu itibarıyla sezon başlayacak gibi görünüyor. Bu yıl aşının etkisiyle Temmuz-Ağustos geçen yıldan daha hareketli geçer diye umuyoruz” dedi.

Rusların izin kriterlerini karşıladık

Türkiye, charter uçuşlarına izin çıkması için Rusya’dan bu hafta resmi heyetin ziyaretini beklerken, Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), 21 Haziran’da en azından Antalya'ya başlamaması için objektif bir neden kalmadığı savunuldu. ATOR yayın organı Ator.ru’da yer alan analizde, “Antalya’daki durum, Rusya COVID operasyon merkezinin yabancı destinasyonları açmak için belirlediği değerlerin tümüyle altında” denildi.

Yazıda, “Türkiye Sağlık Bakanlığı ülkenin çeşitli illerinde 100 bin kişiye düşen vaka verilerini güncelledi. Böylece 22-28 Mayıs haftasındaki vaka oranlarına göre Antalya'da 100 bin kişiye düşen yeni COVID-19 vaka sayısı 32,53 oldu. Antalya'da bir hafta önce (15-21 Mayıs) bu rakam 100 bin kişiye 47.01 vaka idi. Böylece mayısın son iki haftasında Antalya'da yeni vaka sayısı 14 günde 100 bin kişide 39,76 oldu. Bu sayılar daha da düşüyor. İlk kriter vaka oranının son iki haftadaki 100 bin kişi başına 40'ı geçmemesi. Antalya bu kritere göre güvenli, çünkü bu rakam 40'ın altında. Bu rakam 48.6 oranıyla daha yüksek olmasına rağmen, İngiltere'ye uçuş izni çıktı. İkinci kriter, 14 gün içinde yeni vakalarının ortalama günlük büyüme oranın yüzde 1'e eşit veya daha düşük olması gerekir. Dünya Sağlık Örgütü’nün sitesine göre, tüm Türkiye'de bile 24 Mayıs- 06 Haziran arasına göre bu veri negatif çıktı: Yüzde - 2.10. Antalya'da bu oran daha da düşük. Merkezin üçüncü kriteri, 1'den az olması gereken virüs bulaştırma katsayısı (Rt) Bu oran, son 4 gündeki yeni vakaların toplamının, önceki 4 gündeki yeni vakaların toplamına bölünmesinin sonucu. DSÖ sitesindeki verilere göre 6 Haziran itibariyle tüm Türkiye için Rt göstergesi 0.92. Bu 1’den düşük. Türkiye tüm kriterleri karşılıyor” denildi.

Rus turist Antalya’yı bekliyor

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz’un verdiği bilgiye göre Rus turistin yurtiçi tatil tercihinden sonra Güney Kıbrıs’ta Larnaka dışında popüler destinasyonları tercih etmediği ve Antalya’yı beklediği görülüyor. Yavuz, Antalya turizm sektörü geçen yıldan çok daha iyi bir sezon geçireceğinin görüldüğünü belirterek, “Geçen cumartesi Antalya’ya 136 uçak ile 25 bin 562 kişi geldi. İlk üç: Ukrayna’dan 38 uçak ile 7 bin 578 kişi, Polonya’dan 26 uçak ile 4 bin 825 kişi ve Almanya’dan 22 uçak ile 4 bin 099 kişi geldi. Geçen yıl Temmuz’da başlayan turizm hareketliliği bu yıl 1 ay önce başladı. Yoğunluk Akdeniz’de. Türkiye turizminde sayılar haftaya ikiye üçe katlanacak” dedi.