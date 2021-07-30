Turizm geliri ikinci çeyrekte 3 milyar dolar oldu

Turizm geliri yılın ikinci çeyreğinde 3 milyar 3 milyon 628 bin dolar oldu. Geçen yılın ikinci çeyreğinde koronavirüs salgınından kaynaklı kısıtlamalar nedeniyle turizm geliri verisi yayınlanmazken, pandemi öncesi 2019 yılının aynı döneminde bu rakam 7,9 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre bu yılın nisan-haziran döneminde turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 73,1'i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 26,9'u ise yurt dışında ikamet eden vatandaşlardan elde edildi.

Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize ederken, yapılan harcamaların 2 milyar 436 milyon 913 bin dolarını kişisel harcamalar, 566 milyon 716 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Gecelik 57 dolar harcandı

Söz konusu dönemde geceleme yapan yabancıların ortalama 64 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşlar ise 44 dolar harcadı.

Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı 4 milyon 66 bin 210 kişi oldu. Ziyaretçilerin yüzde 77,3'ünü 3 milyon 144 bin 815 kişi ile yabancılar, yüzde 22,7'sini ise 921 bin 395 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.



Yabancı ziyaretçiler, yüzde 70,3 ile ilk sırada "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler" amacı ile ülkemizi ziyaret etti. Yabancı ziyaretçilerin ziyaret amaçlarında ikinci sırada yüzde 14,8 ile "akraba ve arkadaş ziyareti", üçüncü sırada ise ile yüzde 6,7 ile "iş amaçlı (konferans, toplantı, görev vb.)" yer aldı. Yurt dışı ikametli vatandaşlar ise ülkemize yüzde 63,7 ile en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" amacıyla geldi.

Turizm gideri 334 milyon 936 bin dolar

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşların harcamalarından oluşan turizm gideri de 334 milyon 936 bin dolar oldu. Bunun 333 milyon 704 bin doları kişisel, 1 milyon 232 bin doları ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı 395 bin 189 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 848 dolar olarak gerçekleşti.