Turizm geliri ikinci çeyrekte yüzde 27 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, bu yılın nisan-haziran dönemine ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, turizm geliri geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 23,1 artarak 12 milyar 975 milyon 307 bin dolar olarak kaydedildi.

Turizm gelirinin yüzde 14,5'i ülkeyi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlardan elde edildi. Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize etti. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 9 milyar 714 milyon 687 bin dolarını kişisel harcamalar, 3 milyar 260 milyon 620 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Ülkeden çıkış yapan ziyaretçi sayısı bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,2 artarak 13 milyon 995 bin 495 kişiye yükseldi. Bu ziyaretçilerin yüzde 12'sini 1 milyon 676 bin 147 kişiyle yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Söz konusu çeyrekte Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 112 dolar oldu. Yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcamasının ise 83 dolar olduğu görüldü.

Nisan-haziran döneminde yıllık bazda spor, eğitim, kültür harcaması yüzde 158,2, yeme-içme harcaması yüzde 45,4, uluslararası ulaştırma harcamaları yüzde 38,6 arttı.

Ziyaretçiler Türkiye'ye yüzde 69,7 ile en çok "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler" amacıyla geldi. İkinci sırada yüzde 18,6 ile "akraba ve arkadaş ziyareti", üçüncü sırada ise yüzde 5,1 ile "alışveriş" yer aldı. Yurt dışı ikametli vatandaşlar ise ülkeye yüzde 69,7 ile en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" amacıyla geldi.

Turizm gideri yüzde 67 arttı

Yurt içinde ikamet edip başka ülkelere ziyarette bulunan vatandaşların harcamalarından oluşan turizm gideri, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 67 artarak 1 milyar 766 milyon 639 bin dolar oldu. Bunun 1 milyar 611 milyon 638 bin dolarını kişisel, 155 milyon dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Aynı dönemde yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı yıllık bazda yüzde 72,7 artarak 2 milyon 877 bin 450 kişiye ulaşırken, kişi başı ortalama harcama 614 dolar oldu.