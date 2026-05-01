Turizm geliri rekor kırdı, turist sayısı 9 milyonu aştı

Mehmet Hanifi GÜLEL

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmde 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin verileri ve önümüzdeki döneme ilişkin yol haritasını İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında kamuoyuyla paylaştı. Küresel gelişmelerin sektöre etkilerine değinen Bakan Ersoy, Türkiye’nin zorlu uluslararası koşullara rağmen turizmde güçlü bir başlangıç yaptığını belirtti.

Küresel gelişmelerin turizm üzerindeki etkilerine dikkat çeken Ersoy, içinde bulunulan dönemin yalnızca Türkiye’ye özgü olmadığını, dünyanın önde gelen turizm destinasyonlarının da benzer dalgalanmalarla karşı karşıya kaldığını ifade etti. Bölgesel gerilimler, jeopolitik gelişmeler ve uluslararası seyahat hareketliliğinde yaşanan dalgalanmaların sektörü doğrudan etkilediğini belirten Ersoy, Türkiye’nin de bu sürecin dışında olmadığını işaret etti.

İlk çeyrekte artı yönlü başlangıç

Bakan Ersoy, elde edilen verilerin tüm küresel zorluklara rağmen turizmde ilk çeyrekte yılın artı yönlü başladığını gösterdiğini belirtti. Bu tablonun tesadüfi olmadığını, sürecin planlı, koordineli ve sahada aktif şekilde yürütülen bir sürecin sonucu olduğunu kaydeden Ersoy, “Ziyaretçi sayıları yılın ilk üç ayında dalgalı bir seyir izledi.

Ocak 2025’te ziyaretçi sayısı 2 milyon 950 bin iken, Ocak 2026’da 3 milyon 131 bine yükseldi ve yüzde 6,1 artış kaydedildi. Şubat ayında Ramazan ayının etkisiyle 2 milyon 899 binden 2 milyon 848 bine gerileyerek yüzde 1,7 düşüş yaşandı. Mart ayında ise savaş etkisine rağmen 2 milyon 995 binden 3 milyon 240 bine çıkarak yüzde 8,2 artış gerçekleşti. Böylece ilk üç ay toplamında ziyaretçi sayısı 8 milyon 844 binden 9 milyon 219 bine yükselirken yüzde 4,2’lik artış kaydedildi” dedi. Ramazan ayının 10 gün öne gelmesinin şubat ayına olumsuz, mart ayına olumlu etkide bulunduğuna dikkat çeken Ersoy, İran-İsrail-ABD savaşı kaynaklı gelişmelerin ise özellikle mart ayında bölge pazarlarını etkilediğini söyledi.

“Krizi sektörle birlikte yönetiyoruz”

Turizm gelirinin de ilk çeyrekte artış gösterdiğine vurgu yapan Ersoy, 2025 yılının ilk çeyreğinde 9 milyar 494 milyon dolar olan gelirin, 2026’nın aynı döneminde 9 milyar 896 milyon dolara yükseldiğini açıkladı.

Ersoy, turizm gelirlerinde de yüzde 4,2’lik artış kaydedildiğini belirtti. Kişi başı gecelik harcama verilerindeki artışa da dikkat çeken Ersoy, yabancı ziyaretçilerin 2026 yılı ilk çeyreğindeki gecelik harcamasının 116 dolardan 119 dolara yükseldiğini, yüzde 2,2 artış gerçekleştiğini duyurdu. Türkiye’nin bulunduğu coğrafyada krizlerin her zaman olabileceğini ifade eden Ersoy, bu tür dönemlerde belirleyici unsurun sürecin nasıl yönetildiği olduğunu vurguladı. Geçtiğimiz yılın da benzer küresel gelişmelerle geçtiğini hatırlatan Ersoy, Türkiye’nin 2025 yılını 64 milyon ziyaretçi ve 65,2 milyar dolar turizm geliriyle kapattığını aktardı.

Ersoy, bu verilerin Türkiye’nin turizmde yalnızca güçlü bir destinasyon olmadığını, aynı zamanda kriz yönetimi konusunda yüksek bir kapasiteye sahip olduğunu ortaya koyduğunu ifade ederek, “Yani biz süreci uzaktan izleyen değil; sahada, sektörle birlikte yöneten bir anlayışla hareket ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye, son yılların en büyük güvenlik krizini başarıyla yöneterek ateş çemberi içindeki bölgesinin istikrar adası olduğunu bir kere daha tespit ve tescil etmiştir” diye konuştu.

Uluslararası etkinlikler küresel görünürlüğü artırdı

Türkiye’nin uluslararası etkinliklerle küresel görünürlüğünü artırdığına konuşmasında vurgu yapan Ersoy, Antalya Diplomasi Forumu, NATO Zirvesi, Uluslararası Uzay Kongresi ve COP31 gibi organizasyonların yanı sıra Formula 1, UEFA Avrupa Ligi Finali ve Andrea Bocelli, Kanye West, Scorpions, Pet Shop Boys gibi dünya yıldızlarının konserlerinin ülkenin tanıtımına katkı sunduğunu dile getirdi.

Formula 1’e ilişkin açıklamaların yapıldığı ilk dört gün içerisinde 50’den fazla ülkede 2 bini aşkın haberle yaklaşık 650 milyon erişim sağlandığını belirten Ersoy, sosyal medyada ise ilk dört günde 200 milyona yakın etkileşim elde edildiğini, 177’den fazla ülkeden paylaşımlar yapıldığını ve 44’ten fazla dilde içerik üretildiğini aktardı. Bu verilerin organizasyonun küresel ölçekte güçlü bir etki oluşturduğunu belirten Ersoy, “Formula 1 Türkiye Grand Prix’si yalnızca spor dünyasında değil, ana akım uluslararası iletişim kanallarında da birinci sınıf bir gündem başlığı hâline gelmiştir” ifadelerini kullandı.

İkinci çeyreğin zorlu geçmesi bekleniyor

Önümüzdeki döneme ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Ersoy, ikinci çeyreğin küresel gelişmeler ve savaşın yarattığı olumsuzlukların daha yoğun hissedileceği nedeniyle daha zorlu geçebileceğine işaret ederek, şöyle devam etti: “Çatışma sürecindeki belirsizlikler, enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar ve küresel ekonomiye yansımaları turizm hareketliliğini etkileyebilir. Kalıcı ateşkes sağlanana kadar süreçte son dakika rezervasyonlarının yoğunlaşacağı bir dönem bekleniyor. Kalıcı bir ateşkes sağlanması durumunda hızlı bir toparlanma öngörüyoruz. Küresel gelişmeleri anlık olarak takip ediyoruz, riskleri proaktif şekilde yöneteceğiz ve gerekli adımları kararlılıkla atacağız.”

Gurbetçilerin harcaması 72 dolara yükseldi

Türkiye’ye 2026 yılı ilk çeyrek verilerine göre en fazla ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya 678 bin ziyaretçiyle ilk sırada yer aldı. Almanya’yı 651 bin ziyaretçiyle Rusya takip etti. Yurt dışı ikametli vatandaşların harcaması 67 dolardan 72 dolara çıkarak yüzde 7,0 arttı. Tüm ziyaretçilerde ortalama harcama 99 dolardan 102 dolara yükselerek yüzde 2,8 artış kaydetti. Yıl ortalaması hedefinde ise tüm ziyaretçiler için 100 dolardan 103 dolara yükseliş öngörüldü.

Şimşek: Turizm güçlü direncini koruyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yılın ilk çeyreğine ilişkin turizm istatistiklerini değerlendirdi. Turizm sektörünün dirençli görünümünü koruduğunu vurgulayan Şimşek, martta turizm gelirlerinin yıllık yüzde 1,3 arttığına dikkati çekti. Şimşek, böylece ilk çeyrekte yıllıklandırılmış turizm gelirinin 65,6 milyar dolara, ziyaretçi sayısının ise 64,1 milyon kişiye ulaştığını belirterek, “Küresel ticarette zorlukların arttığı bu dönemde hizmet ticaretinin önemi daha da öne çıkıyor. Jeopolitik gelişmelerin turizm sektörü üzerindeki etkilerini sınırlamak için gereken adımları hızla attık. Turizm Destek Paketi ile sektöre ilave teminat ve kredi imkânı sağladık. Cari dengedeki kazanımları kalıcı hâle getirmek için döviz kazandırıcı sektörleri desteklemeye devam edeceğiz” dedi.