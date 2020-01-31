Turizm gelirleri 2019'da yüzde 17 arttı: 34.5 milyar dolar

31 Ocak 2020

Türkiye'nin turizm geliri 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 17 artarak 34 milyar 520 milyon 332 bin dolar oldu. TÜİK verilerine göre, geçen yılki gelirin 25 milyar 355 milyon 577 bin dolarını kişisel harcamalar, 9 milyar 164 milyon 755 bin doları ise paket tur harcamalarından geldi.

Ziyaretçi sayısında yüzde 13,7 artış

Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 13,7 artarak 51 milyon 860 bin 42 kişi oldu. Bunların yüzde 86,2'sini 44 milyon 712 bin 970 kişi ile yabancılar, yüzde 13,8'ini ise 7 milyon 147 bin 72 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.



Gecelik harcama 68 dolar

Türkiye'de geceleme yapanların ortalama gecelik harcaması 68 dolar, yabancıların ortalama gecelik harcaması 73 dolar, yurtdışında ikamet eden vatandaşların ortalama gecelik harcaması 50 dolar oldu.

Turizm giderleri yüzde 10 azaldı



Turizm gideri, geçen yıla göre yüzde 10,1 azalarak 4 milyar 403 milyon 670 bin dolar oldu. Bunun 3 milyar 668 milyon 879 bin dolarını kişisel, 734 milyon 791 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.



9,6 milyon Türk vatandaşı yurt dışına çıktı

Yurt dışını ziyaret eden Türk vatandaşı sayısı bir önceki yıla göre yüzde 15,1 artarak 9 milyon 650 bin 512 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 456 dolar olarak gerçekleşti.

2019'un son çeyreğinde 7,9 milyar dolar turizm geliri



Öte yandan TÜİK verilerine göre, turizm geliri Ekim, Kasım ve Aralık aylarından oluşan IV. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 20,6 artarak 7 milyar 885 milyon 568 bin dolar oldu. Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 83,3'ü yabancı ziyaretçilerden, yüzde 16,7'si ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi. 2019'un son çeyreğinde yapılan harcamaların 5 milyar 804 milyon 853 bin dolarını kişisel harcamalar, 2 milyar 80 milyon 715 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Son çeyrekte ziyaretçi sayısı 10.8 milyon



Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2019 yılı IV. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 12,3 artarak 10 milyon 841 bin 340 kişi oldu. Bunların yüzde 85,9'unu 9 milyon 315 bin 240 kişi ile yabancılar, yüzde 14,1'ini ise 1 milyon 526 bin 100 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

2019'un son çeyreğinde geceleme yapan yabancıların ortalama gecelik harcaması 73 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama gecelik harcaması ise 35 dolar oldu.

Turizm gideri çeyreklik bazda yüzde 6,9 arttı

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımızın harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6,9 artarak 1 milyar 23 milyon 457 bin dolar oldu. Bunun 908 milyon 897 bin dolarını kişisel, 114 milyon 560 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 20,8 artarak 2 milyon 238 bin 810 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 457 dolar olarak gerçekleşti.