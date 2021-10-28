Turizm gelirleri pandemi zirvesinde

Turizm geliri, bu yılın üçüncü çeyreğin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 181,8 artışla 11 milyar 395 milyon 117 bin dolara yükseldi. Böylece turizm gelirleri yeniden çift haneli rakamlara ulaşarak, pandemi döneminin zirvesini gördü.

Koronavirüs salgının getirdiği endişeler ve ülkelerin uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle geçen yılın bu döneminde turizm geliri 4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti. Yabancı ziyaretçiler bu yılın üçüncü çeyreğinde 8,85 milyar dolar harcarken, 2020'nin üçüncü çeyreğinde bu rakam 2,87 milyar dolarda kalmıştı. Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı da yüzde 143,4 artış gösterdi.

Yüzde 78'i yabancıdan

TÜİK verilerine göre, turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 78'i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 22'si ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize edildi. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 9 milyar 63 milyon 42 bin dolarını kişisel harcamalar, 2 milyar 332 milyon 75 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Gecelik ortalama harcama 74 dolar oldu

Bu çeyrekte geceleme yapan yabancıların ortalama gecelik harcaması 78 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama gecelik harcaması ise 61 dolar oldu.

Ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 143,4 arttı

Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı bu dönemde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 143,4 artarak 13 milyon 640 bin 672 kişi oldu. Bunların yüzde 84'ünü 11 milyon 457 bin 951 kişi ile yabancılar, yüzde 16'sını ise 2 milyon 182 bin 721 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Bu çeyrekte yabancı ziyaretçiler ülkemizi yüzde 76,8 ile en çok "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler" amacıyla ziyaret etti

İkinci sırada yüzde 15,9 ile "akraba ve arkadaş ziyareti", üçüncü sırada ise ile yüzde 2,7 ile "iş amaçlı (konferans, toplantı, görev vb.)" yer aldı. Yurt dışı ikametli vatandaşlar ise ülkemize yüzde 63,7 ile en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" amacıyla geldi.

Turizm gideri geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 363,5 arttı

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımızın harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 363,5 artarak 584 milyon 379 bin dolar oldu. Bunun 572 milyon 877 bin dolarını kişisel, 11 milyon 502 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Tüm harcamalar geçen yıla göre arttı

Bu çeyrekte tüm harcama türleri geçen yılın aynı çeyreğine göre arttı.

Konaklama harcaması yüzde 251,3, tur hizmetleri harcaması yüzde 233,4 ve spor, eğitim, kültür harcaması yüzde 224,6 arttı.