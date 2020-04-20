"Turizm sektörü bu süreçten çok daha güçlenerek çıkacak"

20 Nisan 2020

BURSA (DÜNYA) - Turizmin Türkiye’ye net gelir getiren en önemli ihracat kalemi olduğuna işaret eden Eker, büyüme açısından turizmin öneminin büyük olduğunu dile getirdi. “Turizm ile kendi sürdürülebilir ve milli ekonomimizi yaratıyoruz” diyen Hasan Eker, “Bursa’mız başta olmak üzere ülkemizin her köşesi eşsiz güzelliklere doludur. Bu ülke dünyanın en güzel ülkesidir. Medeniyetlerin doğduğu, İmparatorluklara ev sahipliği yaptığı kadim topraklardayız. İnsanoğlunun özünde olan merak etme ve keşfetme duygusu ne olursa olsun bitmez. Ben inanıyorum ki bu dönem sona erdiğinde turizm sektörü çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir” diye konuştu.

“Kültür ve insan özelliğimiz turizm için büyük güç”

Turizm'de insan öğesinin de çok önemli olduğunu belirten Eker, “Türk milleti misafirperver, güleryüzlü tavrıyla, turizm odaklı anlayışıyla öne çıkmaktadır. Turizmin gelişmesini çok isteyen, turizmi seven bir halkımız var. Ayrıca birçok medeniyetin beşiği olan Anadolu’da yetişen Türk milleti, kültürü ile de ön plana çıkmaktadır. Kültür ve insan özelliğimiz de Turizm için büyük bir güçtür” diyerek sözlerini tamamladı.