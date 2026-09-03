Turizm sektörü Körfez’in kaybını Çin ile kapatacak
Ülkelerin ekonomik durumları ve bölgesel savaşlar nedeniyle dünyada turizm hareketliliğinin yavaşladığı dönemde İstanbul Uluslararası Turizm Fuarı’na hazırlanıyor. Körfez turistindeki kayba işaret eden sektör temsilcileri, uçuş sayılarının artması ve vize serbestliği sayesinde Çin tarafında %70 artış bekliyor.
Recep ERÇİN
Dünyada turizm hareketliliğinin azaldığı dönemde Türkiye hem kuzey hem güneyindeki çatışma ortamına rağmen turist sayısı ve gelirinde geçen yılki seviyelerini korudu. Gelecek sezonun erken rezervasyonlarının başlamasına sayılı günler kala İstanbul’da düzenlenecek Uluslararası Turizm Fuarı (ITF) ile sektör yeni dönem için güçlü iş bağlantıları kurmayı amaçlıyor.
Dün fuara ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuşan Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Yönetim Kurulu Başkanı Müberra Eresin, şunları söyledi: “Bütün dünyada turizm hareketleri yavaşlamış durumda. Türkiye’ye has bir durum değil. Yatay giden kurların biraz serbest bırakılması bize verilecek desteklerden biri olacaktır. Şu anda Orta Doğu’dan turist beklemek imkânsız. Kendi ülkesinde savaş olmayan da gittiği seyahatten dönemeyeceğini düşünüyor. Orta Doğu’da kaybımız yüksek.
İş için gelen misafirlerin çoğu da bu seyahatlerini azaltmış durumdalar. Savaşın seyri ile alakalı olarak kaybettiğinizi düşündüğümüz pazarların geri geleceğinden eminiz. Arjantin, Kolombiya, Brezilya da kendi ülke durumlarından dolayı gelemedi Avrupa da zaten kendi vatandaşı ülkede kalsın diye birçok promosyonlar yaptı. Uluslararası İpek Yolu Şehirleri Turizm İttifakı İstanbul’da toplandı.
Çin’e vize ayrıcalığı şu anda bile sayılara yansıyor. 21’den 49’a artan uçuş frekansları sayesinde Çin-Türkiye turizm hareketliliği yüzde 70- 80 yukarıya çıkıyor.” Bu noktada söze gören Dream Project Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Volkan Ataman, Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile görüştüklerini ve bu sene Çin’in en büyük şirketlerinin fuarda olacağını bildirdi.
Yeme-içme pahalı kalsa da konaklamada en uygun ülkeyiz
Enflasyon ve yatay giden döviz kuru nedeniyle Türkiye’de yeme içme sektörünün pahalı görünümünün engellenemediğini ifade eden Eresin, “Dünyada en hesaplı konaklayabileceğiniz metropol İstanbul. Türkiye’deki gibi yurt dışı ortaklarınıza yükseliş açıklayamıyorsunuz. Gelirler sabitken giderler 6-6,5 katına varmış bir konaklama sektöründen siz ediyoruz. Rakiplerimiz de kendi vatandaşlarının kendi ülkelerinde kalmalarını istiyorlar. Bizim kendi vatandaşımızın iç seyahat yapmasını sağlamamız lazım. Dream Project’in düzenlediği fuar bu sene desteklenen fuarlar arasına girdi. Dünyadaki karışıklık ve savaşlar nedeniyle çok da yoğun geçmeyecek bazı fuarların yerini İstanbul dolduracak diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
“İş var ama skora yansımıyor”
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Üyesi Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı (TUGEV) Başkan Yardımcısı Bahadır Yaşık da, “Bu fuar şehir ekonomisine on sene sonra yarım milyar dolar katkı verecek düzeyde gelecek. İstanbul’un böyle bir fuara ihtiyacı vardı. Dünyanın yiyecek içecek sektöründe dünyanın en pahalı ülkesine haline gelmiş durumdayız. Ama dünyanın en ucuz konaklamasını sağlayan bir ülkeyiz. Yiyecek-içecek sektörüne de haksızlık yapmayalım ama algı bu. Dünyanın neresine giderseniz gidin ödediğimiz rakamlara bakıyorsunuz burada ödediğinize bakıyorsunuz. Ne kazanıyoruz ne yansıtıyoruz? Turistin de ne olursa olsun gel diyenine değil de biraz para harcayanına ihtiyaç var. Turizm sektöründe ilk kontağı çevirdiğimde yıl 1996 idi. O dönem bereketli sektör turizm derdik ama bugün itibarıyla şimdi nasıl bu sektörden çıkarız kaygısını yaşanıyor. İş oluyor ama skora yansımıyor” diye konuştu.
Ticaret Bakanlığı ve TGA’dan destek
Dream Project Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Volkan Ataman, Uluslararası İstanbul Turizm Fuarı’nın (ITF) 39 ülkeden 300 uluslararası satın almacı ve 8 bin B2B görüşmeyle Türkiye turizmi için yeni iş bağlantılarının adresi olacağını anlattı.
Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hediye Güral Gür, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Gürkan Özcan ve Dream Project Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar’ın da yer aldığı toplantıda konuşanAtaman, fuarın bu yıl 24-25 Eylül’de Yenikapı’da Türkiye İş Bankası ana sponsorluğunda, Türk Hava Yolları resmi hava yolu sponsorluğunda TÜRSAB stratejik partnerliğinde, TUROB ve TTYD resmi iş ortaklığında, Ticaret Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu destekleriyle düzenleneceğini dile getirdi. Fuar kapsamında ayrıca 18 ayrı oturumda 83 konuşmacının yer alacağı zirve de düzenleneceğini belirten Ataman, çok sayıda uluslararası ismin zirvede konuşmacı olduğunu not etti.