Turizm sektörü Körfez’in kaybını Çin ile kapatacak

Recep ERÇİN

Dünyada turizm hareket­liliğinin azaldığı dönem­de Türkiye hem kuzey hem güneyindeki çatışma orta­mına rağmen turist sayısı ve ge­lirinde geçen yılki seviyelerini korudu. Gelecek sezonun erken rezervasyonlarının başlaması­na sayılı günler kala İstanbul’da düzenlenecek Uluslararası Tu­rizm Fuarı (ITF) ile sektör yeni dönem için güçlü iş bağlantıla­rı kurmayı amaçlıyor.

Dün fuara ilişkin düzenlenen basın toplan­tısında konuşan Türkiye Otelci­ler Birliği (TÜROB) Yönetim Ku­rulu Başkanı Müberra Eresin, şunları söyledi: “Bütün dünyada turizm hareketleri yavaşlamış durumda. Türkiye’ye has bir du­rum değil. Yatay giden kurların biraz serbest bırakılması bize ve­rilecek desteklerden biri olacak­tır. Şu anda Orta Doğu’dan turist beklemek imkânsız. Kendi ül­kesinde savaş olmayan da gittiği seyahatten dönemeyeceğini dü­şünüyor. Orta Doğu’da kaybımız yüksek.

İş için gelen misafirlerin çoğu da bu seyahatlerini azalt­mış durumdalar. Savaşın seyri ile alakalı olarak kaybettiğinizi dü­şündüğümüz pazarların geri ge­leceğinden eminiz. Arjantin, Ko­lombiya, Brezilya da kendi ülke durumlarından dolayı gelemedi Avrupa da zaten kendi vatanda­şı ülkede kalsın diye birçok pro­mosyonlar yaptı. Uluslararası İpek Yolu Şehirleri Turizm İttifa­kı İstanbul’da toplandı.

Çin’e vi­ze ayrıcalığı şu anda bile sayılara yansıyor. 21’den 49’a artan uçuş frekansları sayesinde Çin-Türki­ye turizm hareketliliği yüzde 70- 80 yukarıya çıkıyor.” Bu noktada söze gören Dream Project Yöne­tim Kurulu Üyesi ve CEO’su Vol­kan Ataman, Çin Kültür ve Tu­rizm Bakanlığı ile görüştüklerini ve bu sene Çin’in en büyük şirket­lerinin fuarda olacağını bildirdi.

Yeme-içme pahalı kalsa da konaklamada en uygun ülkeyiz

Enflasyon ve yatay giden döviz kuru nedeniyle Türkiye’de ye­me içme sektörünün pahalı gö­rünümünün engellenemediği­ni ifade eden Eresin, “Dünyada en hesaplı konaklayabileceğiniz metropol İstanbul. Türkiye’deki gibi yurt dışı ortaklarınıza yük­seliş açıklayamıyorsunuz. Gelir­ler sabitken giderler 6-6,5 katına varmış bir konaklama sektörün­den siz ediyoruz. Rakiplerimiz de kendi vatandaşlarının kendi ülkelerinde kalmalarını istiyor­lar. Bizim kendi vatandaşımı­zın iç seyahat yapmasını sağla­mamız lazım. Dream Project’in düzenlediği fuar bu sene des­teklenen fuarlar arasına girdi. Dünyadaki karışıklık ve savaş­lar nedeniyle çok da yoğun geç­meyecek bazı fuarların yerini İs­tanbul dolduracak diye düşünü­yorum” ifadelerini kullandı.

“İş var ama skora yansımıyor”

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Üyesi Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı (TU­GEV) Başkan Yardımcısı Baha­dır Yaşık da, “Bu fuar şehir eko­nomisine on sene sonra yarım milyar dolar katkı verecek dü­zeyde gelecek. İstanbul’un böyle bir fuara ihtiyacı vardı. Dünyanın yiyecek içecek sektöründe dün­yanın en pahalı ülkesine haline gelmiş durumdayız. Ama dünya­nın en ucuz konaklamasını sağ­layan bir ülkeyiz. Yiyecek-içecek sektörüne de haksızlık yapma­yalım ama algı bu. Dünyanın ne­resine giderseniz gidin ödediği­miz rakamlara bakıyorsunuz bu­rada ödediğinize bakıyorsunuz. Ne kazanıyoruz ne yansıtıyoruz? Turistin de ne olursa olsun gel di­yenine değil de biraz para harca­yanına ihtiyaç var. Turizm sek­töründe ilk kontağı çevirdiğim­de yıl 1996 idi. O dönem bereketli sektör turizm derdik ama bugün itibarıyla şimdi nasıl bu sektör­den çıkarız kaygısını yaşanıyor. İş oluyor ama skora yansımıyor” diye konuştu.

Ticaret Bakanlığı ve TGA’dan destek

Dream Project Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Volkan Ataman, Uluslararası İstanbul Turizm Fuarı’nın (ITF) 39 ülkeden 300 uluslararası satın almacı ve 8 bin B2B görüşmeyle Türkiye turizmi için yeni iş bağlantılarının adresi olacağını anlattı.

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hediye Güral Gür, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Gürkan Özcan ve Dream Project Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar’ın da yer aldığı toplantıda konuşanAtaman, fuarın bu yıl 24-25 Eylül’de Yenikapı’da Türkiye İş Bankası ana sponsorluğunda, Türk Hava Yolları resmi hava yolu sponsorluğunda TÜRSAB stratejik partnerliğinde, TUROB ve TTYD resmi iş ortaklığında, Ticaret Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu destekleriyle düzenleneceğini dile getirdi. Fuar kapsamında ayrıca 18 ayrı oturumda 83 konuşmacının yer alacağı zirve de düzenleneceğini belirten Ataman, çok sayıda uluslararası ismin zirvede konuşmacı olduğunu not etti.