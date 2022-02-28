Turizm sektörü sıkıntılı

Selenay YAĞCI

Ukrayna ve Rusya arasında savaşın başlamasının ardından Rusya’dan sınırlı da olsa rezervasyon iptali başladı. Sektör temsilcileri, her şeyden önce yaşanan dramın son bulmasının önemli olduğunu vurgularken, turizmde tablonun 15 Mart’ta netleşeceğini belirtti. Bugün olağanüstü toplanan Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) genel kurul toplantısında yaşanan gelişmeleri ve bölgelere etkisini değerlendirecek.

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, Ukrayna’da satışların zaten yoğun olmadığını, Rusya tarafında da yavaşlama olduğunu, sınırlı olsa da iptallerin yaşandığını belirterek, Türk turizmindeki yansımalarının 15 Mart’tan sonra tamamen netleşmeye başlayacağını aktardı.

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler ise, az sayıda da olsa rezervasyon iptallerinin başladığını ve bu iptallerin Ukrayna’da akrabaları olan Ruslar tarafından yapıldığı ve mayıs ve haziran ağırlıklı rezervasyonlarda gerçekleştiğini açıkladı.

Daha önce satışların yüzde 70’inin Türkiye’ye olduğunu açıklayan Rus Tur Operatörleri Birliği (ATOR), operasyonun başladığı ilk gün olan cuma günü satışların yüzde 20-40 düştüğünü açıkladı. ATOR ayrıca, turistlerin iptal koşullarını öğrenmek için turizm şirketlerini aradığını ancak şu ana kadar çok az iptal olduğunu bildirdi.

Rezervasyon iptali yaşanmadığının altını çizen ANEX Tour ise, güneydeki havalimanlarının kapatılmasını insanların anlayışla karşıladığını ve uçacakları havalimanını yeniden planlamayı seçtiklerini söyledi. Intourist ise iptallerin sadece kapalı olan havalimanlarında yapılacak yakın tarihli turlarla sınırlı kaldığını bildirdi.