Turizm sektöründe ilave kapasite arayışı gündemde

Rusya pazarından ilk turist kafileleri uçuş kısıtlamasının sona ermesiyle bugün Türkiye'ye gelmeye başlarken, uçakların tam kapasite dolu olduğunu belirten turizm sektörü temsilcileri ilave kapasite arayışının gündemde olduğunu ifade ediyor.

Sektör temsilcileri 1 Temmuz'dan itibaren gelmesi beklenen Alman ziyaretçilerin ardından Türkiye'nin en büyük pazarlarından İngiltere pazarının da temmuz ortasında açılmasını öngörürken, sektördeki söz konusu beklentilerle geçen yıl yüzde 50 seviyelerinde olan açık otellerin oranının yüzde 90'larda seyrettiği belirtiliyor.

Fraport TAV Antalya Genel Müdürü Bilgihan Yılmaz, dün “Türkiye Turizmi” konulu online etkinlikte yaptığı değerlendirmede "Rusya’dan yapılacak ilk uçuşlar Rus turistler tarafından tamamen rezerve edilmiş durumda" dedi.

Bugün Rusya’dan gelecek uçakların tam kapasite dolu olduğunu belirten TUI Fun&Sun Hotels CEO’su Volkan Şimşek de, "Hâlâ ek uçuş bulmak için uğraşıyoruz” diye konuştu.

Yaz sezonu kasım sonuna kadar uzayacak

Şimşek, "Yaklaşık son iki haftadır daha iyi rakamlar, günlük rezervasyonlarda daha iyi bir seyir gözlüyoruz. Rus turistler Türkiye’ye gelmekte çok istekli. Aynı şekilde Alman pazarından aldığımız günlük rezervasyonlar da umut verici. Rusya pazarı iyiye gidiyor, Almanya pazarı iyiye gidiyor. İngiltere pazarında da bir patlama bekliyoruz. İngiltere pazarının da temmuz ortasından sonra açılmasını bekliyoruz. Bu yıl yaz sezonu da kasım sonuna kadar uzayacak” diye konuştu.

Öte yandan, bu olumlu görünüme karşın sektörün kayıplarını toparlamasının 2023 yılını bulacağına işaret eden Şimşek, “İki yıldır yaşadığımız kayıpları önümüzdeki 6 ayda gidermemizin mümkün olacağını zannetmiyorum. Ancak 2023’de herşey normale döndüğünde bu mümkün olabilir” dedi.

Fraport TAV Antalya olarak bu yıl yolcu trafiği anlamda geçen yılki rakamları üçe katlayabileceklerini belirten Yılmaz ise, “Bu sene geleceğe daha güzel bakıyoruz. Trafik rakamlarımızı ikiye katlayacağız, hatta üçe katlayabiliriz” dedi.

Yılmaz, “Rusya pazarı kapanmadan önce, bu yılki seviye 2019'un üzerindeydi. Aynı şey Ukrayna pazarı için de geçerli. Almanca konuşan ülkeler pazarında ise şu anda oldukça düşük seviyelerdeyiz. Ancak güçlü bir toparlanma görüyoruz. Toplam olarak baktığımızda en geç 2023’te 2019 seviyesini yakalayacağız. Ancak bunun önümüzdeki sene bile olmasını bekleyebiliriz” diye konuştu.

Ekstra uçuşlar devreye alınıyor

Rusya ile uçuşların yeniden başlaması, Almanya’dan uçuşların 1 Temmuz itibarıyla başlayacağı beklentisi, artan aşılanma oranları ve düşen vaka sayıları gibi son dönemde yaşanan gelişmelerden çok memnun olduklarını belirten SunExpress CEO’su Max Kownatzki ise, Antalya başta olmak üzere artan taleple birlikte ekstra uçuşları devreye aldıklarını söyledi.

Kownatzki, yaptığı değerlendirmede, “Haziran ayında ekstra 40 uçuş, Temmuz ayı için ise ekstra 75 uçuşu devreye aldık. Bu sayıların daha da yukarı çıkmasını bekliyoruz” dedi ve ekledi: “Tur operatörleri ile konuştuğumuzda, en büyük endişeleri kapasite eksikliği. Bu nedenle ekstra kapasite sağlamak için de görüşmeler yapıyoruz. Kendi kapasitemizin yanı sıra pazardaki kapasite sağlayıcılarla da oluşabilecek açığı doldurup ekstra kapasite sağlamaya hazırız.”

Öte yandan Bentour CEO’su Deniz Uğur, geçen yıl sadece yüzde 50’si açılan otellerle karşılaştırıldığında bu yıl temmuz itibarıyla otellerin yüzde 90’ının açılmış olacağına dikkat çekerken, Fun & Sun Hotels CEO’su Şimşek de “Şu anda turizmde iç pazar güçlü. Ege kıyılarındaki tüm oteller açık. Yoğun bir yerli turist rezervasyonu söz konusu. Birçok otel sezona yerli turist ile başladı. Diğer ülke pazarları da arkadan geliyor” diye konuştu.