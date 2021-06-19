Turizm sektöründe Rusya sevinci

Rusya'nın 22 Haziran'dan itibaren Türkiye'ye tüm uçuşlarını başlatma kararı, hareketli günlere hazırlanan turizm sektöründe sevinçle karşılandı.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, Rusya'dan bir süredir beklenen güzel haberin geldiğini, buna göre 22 Haziran'dan itibaren Rus turistlerin Türkiye'ye gelip, tatillerini yapabileceklerini aktardı.

Rusya'nın aldığı kararın, hem ülkeye gelecek Rus turistler hem de turizmciler açısından sevindirici olduğunu belirten Çorabatır, "Bu kararı mutlulukla karşılıyoruz. Çünkü Rusya bizim için çok önemli bir pazar, Ruslar için de Türkiye vazgeçemedikleri, tercih ettikleri bir destinasyon. Aylardır heyecanla bu kararı bekliyorduk." dedi.

"Turizmde hareketlilik bekliyoruz"

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı da Antalya'nın salgın sürecinde güvenli turizme öncülük eden şehirlerden biri olduğuna dikkati çekti.

Kentin, Güvenli Turizm Sertifika programı kriterleri ile misafirlerini ağırlamaya hazır olduğunu aktaran Yağcı, "Aldığımız önlemlerle ne kadar güvenli, önemli ve iddialı turizm destinasyonu olduğumuzu gösterdik. Rusya'nın da tüm uçuşlarını açma kararı Antalya'ya ve Türkiye'ye duyulan bir güvenin göstergesi. Güvenli hizmet sunmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Salgın sürecinde bile geçen yıl Antalya'nın 3,5 milyon turisti ağırladığını hatırlatan Yağcı, Rus turistlerin Türkiye'ye gelmesiyle turizmin daha da hareketleneceğine işaret etti.

"Rusya'dan yoğun turist gelmesini bekliyoruz"

Turizmde "Her şey dahil" sisteminin geliştiricisi olarak bilinen turizmci Cem Kınay da karara çok sevindiklerini belirterek, "Antalya ve Türkiye için Rusya bir numaralı pazar. 2019'da Türkiye'ye 7 milyon Rus turist gelmişti. Rusya pazarı, Türk turizmi için çok önemli. Bu kararla birlikte moraller düzeldi, buna çok ihtiyaç vardı. Geçen sene salgında en zengin Ruslar da Türkiye kararı alarak, yatlarıyla geldiler, kimisi en lüks otellerde tatillerini yaptı. Rusya'dan yoğun turist gelmesini bekliyoruz." şeklinde konuştu.