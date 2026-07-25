Turizm sektörüne 6 milyar TL’lik istihdam desteği: Çalışan başına aylık 3 bin 500 TL

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Turizm sektöründe faaliyet gösteren konaklama işletmelerinin personel maliyetlerini azaltacak önemli bir düzenleme hayata geçirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığının girişimleriyle hazırlanan SGK prim desteğine ilişkin düzenleme, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Yeni uygulama kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm işletmesi belgesi almış konaklama tesislerinde çalışan sigortalılar için SGK prim desteği verilecek. Destek 2026 yılının Mayıs-Aralık dönemini kapsayacak.

Çalışan başına aylık 3 bin 500 TL’ye kadar destek

Yasalaşan düzenlemeye göre destek tutarı, işletmelerin faaliyette bulunduğu dönemlerle sınırlı olacak.

İş yerinden bildirilen sigortalıların prim gün sayısı 116,67 TL ile çarpılarak destek miktarı hesaplanacak. Böylece her bir sigortalı için aylık 3 bin 500 TL’ye kadar SGK prim desteği sağlanabilecek.

Turizm sektöründeki uygulama için ayrılan toplam kaynak ise 6 milyar TL olacak.

SGK prim desteği Mayıs-Aralık dönemini kapsayacak

Düzenlemenin gerekçesinde turizm sektörünün emek yoğun yapısına ve mevsimsel dalgalanmalardan doğrudan etkilenmesine dikkat çekildi.

Son dönemde yaşanan bölgesel gelişmelerin rezervasyonlar ve istihdam üzerinde oluşturduğu etkinin, işletmelerin personel maliyetlerini artırdığı belirtildi.

Yeni destekle konaklama sektöründe istihdamın korunması, nitelikli çalışanların sektörde tutulması ve işletmelerin mali yükünün hafifletilmesi hedefleniyor.

Sezon dışında kapalı tesisler destek alamayacak

SGK prim desteğinden tüm konaklama tesisleri otomatik olarak yararlanamayacak. Destek yalnızca tesislerin fiilen faaliyette bulunduğu aylar için uygulanacak.

Sezon dışında kapalı olan işletmeler, faaliyet göstermedikleri dönemlerde destek kapsamına alınmayacak. Böylece 6 milyar TL’lik kaynağın aktif olarak hizmet veren ve istihdam sağlayan konaklama tesislerine yönlendirilmesi amaçlanıyor.

Düzenlemeyle turizm işletmelerinin çalışan maliyetlerinin bir bölümünün kamu tarafından karşılanması sağlanırken, özellikle sezon dönemindeki istihdamın korunması hedefleniyor.

2026 Mayıs-Aralık döneminde uygulanacak sistem kapsamında, gerekli koşulları sağlayan konaklama tesisleri çalışan başına aylık 3 bin 500 TL’ye kadar prim desteğinden yararlanabilecek.